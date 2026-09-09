Apple представила складной iPhone Duo и обновила флагманскую линейку

Устройство выполнено в формате «книжки»

Генеральный директор Apple Джон Тернус показал первый складной смартфон компании — iPhone Duo. Устройство выполнено в формате «книжки»: в сложенном виде им можно пользоваться как обычным смартфоном с 5,4‑дюймовым экраном, а в раскрытом — как компактным планшетом.

Смартфон работает на специальной версии iOS с адаптированным под складной экран интерфейсом и поддержкой многозадачности. Емкость аккумулятора составляет 4883 мА·ч — показатель близок к iPhone 18 Pro Max. На задней панели расположены две камеры. Новинка будет доступна в двух цветах: белом и темно-синем.

Также компания обновила линейку «умных» часов — Series 12 и Ultra 4. По заявлению производителя, модели «выводят здоровье и фитнес на новый уровень» благодаря полностью обновленной системе сенсоров и усовершенствованным алгоритмам контроля.

Новые наушники AirPods 5 названы «органичным продолжением ИИ-платформы Apple Intelligence на вашем iPhone» и обеспечивают доступ к продвинутым возможностям Siri без необходимости доставать смартфон из кармана. Цена версии без активного шумоподавления — $129, с шумоподавлением — $149.

Ранее сообщалось, что Apple представила iPhone 18. Новинки сохранили узнаваемый дизайн предшественников, но получили алюминиевый корпус.

Алсу Сабирзанова