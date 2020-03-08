Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Галия Измайлова, будущий председатель Верховного Совета ТАССР, 1938 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 203-я

За все время существования ТАССР подавляющее большинство ее руководителей составляли мужчины. Женщины во власти были редкостью — что в XX веке в принципе было повсеместной нормой. Но деятельные, умные, талантливые женщины рождались во все времена, и при советской власти у них все-таки был шанс пробиться в высшие эшелоны власти. Сегодня, в Международный женский день, «Реальное время» расскажет о трех из них — но не будем забывать, что их было гораздо больше.

Галия Измайлова, председатель Верховного Совета ТАССР в 1943—1946 и в 1951—1954 годах

Верховный Совет был главным органом власти в советской Татарии с 1938 года. Его председателя депутаты выбирали на первой сессии на 4 года. В задачи его входило руководство заседаниями и соблюдение внутреннего распорядка — по сути, председатель Верховного Совета был как бы спикером. И в нашем случае логичнее говорить «была»: речь идет о Галие Измайловой, которая занимала этот пост целых два раза.

Галия Гилязеевна родилась в 1909 году в семье бедняков. В 15 лет она пошла работать прядильщицей на льнокомбинат и быстро стала там профоргом: девушка была умной и дипломатичной. В 1927 году Измайлова окончила ФЗУ. В 1932-м она вступила в партию, продолжая работать на родном льнокомбинате, а в страшном 1937-м стала руководителем парткома своего предприятия. Через два года она уже была наркомом соцобеспечения ТАССР. Это был фантастический взлет для молодой женщины, по сути, не имевшей ни образования, ни обеспеченных родственников — ей приходилось рассчитывать только на собственный талант, работоспособность и умение работать с людьми.



Галия Гилязеевна Измайлова

В 1941-м Измайлова была уже наркомом легкой промышленности, а в 1942-м — пищевой. 33-летняя женщина руководила всеми потоками продовольствия в республике, постоянно принимавшей тысячи эвакуированных и обеспечивавшей фронт продовольствием. Это была адская работа, ответственная и трудновыполнимая: дефицит продовольствия фиксировался повсеместно, но все, что можно было сделать, Галия Гилязеевна делала. С 1943 по 1951 год она заведовала отделом пищевой, а потом и легкой промышленности Татарского обкома ВКП(б). С 1943 по 1946 год была председателем Верховного Совета ТАССР, а в 1951-м ее избрали во второй раз.

После 1954 года политическая звезда Галии Гилязеевны понемногу закатывалась: значимость ее постов сузилась до Казани (зампред по легкой промышленности исполкома Казанского городского Совета депутатов, потом — заведующая сельхозотделом Казанского горсовета). Умерла Измайлова в 1983 году в Казани.



Мария Замова, председатель Верховного Совета ТАССР в 1955—1959 годах

Мария Валеевна Замова родилась 4 августа 1911 года в Бугурусланском уезде Самарской губернии. В родительской семье она прожила до 1930 года — окончила среднюю школу, а потом уехала в Куйбышев учиться. Специальность она избрала новую и ту, при которой гарантированно не осталась бы без работы: Мария стала электромехаником, окончив Куйбышевский электротехникум. Потом девушка пошла работать техником-электриком на завод №4, а параллельно училась в энергетическом институте.

Мария Валеевна Замова

Переехав в Казань в 1936 году, Мария Валеевна руководила абонентской службой Казанского энергосбыта, потом перешла на должность замначальника лаборатории Казанской ТЭЦ-1. А с 1947 года ее назначили главным энергетиком электротехнического завода №708 в Казани.

Политическая карьера Замовой началась в 1945-м, когда она стала членом ВКП(б). В 1952—1955 гг. Мария Валеевна была заместителем председателя Совета министров ТАССР, а в 1955 году ее избрали председателем Верховного Совета ТАССР четвертого созыва. Попутно с 1951 года она заведовала отделом легкой промышленности Татарского обкома КПСС.

С 1958 по 1965 год Мария Замова была заместителем председателя исполкома Казанского городского Совета депутатов трудящихся.



Умерла Мария Валеевна в Казани 13 ноября 2003 года.

Дайма Шакирзянова, заместитель председателя Совета министров ТАССР в 1957—1964 годах

Дайма Сулеймановна Шакирзянова родилась 14 декабря 1923 года в Бавлинском районе ТАССР. В 1950 году она заочно окончила Казанский университет, но работать начала гораздо раньше, с 18 лет. В 1941—1943 годах Дайма Сулеймановна преподавала русский язык в Каракашлинской средней школе Ютазинского района. Потом два года комсомолка Дайма была секретарем ВЛКСМ в этом районе, по этой линии и пошло ее продвижение.

С 1946 по 1949 год Дайма Сулеймановна заведовала отделом крестьянской молодежи ОК ВЛКСМ, затем до 1953 года была секретарем Арского райкома ВЛКСМ, а потом талантливую девушку заметили на республиканском уровне. С 1953 по 1956 год Дайма Шакирзянова была первым секретарем Татарского обкома ВЛКСМ.

Дайма Сулеймановна Шакирзянова

С 1956 года работа в комсомоле окончилась, и до 1964-го Дайма Сулеймановна была заместителем председателя Совета министров ТАССР. А по окончании этой не только почетной, но и ответственной работы ее перевели заведовать управлением по охране гостайн в печати при Совете министров ТАССР. Политически грамотная и выдержанная, образованная женщина была на этом посту как нельзя кстати.



Людмила Губаева