Задержание главы «Военторга», новая максимальная стоимость золота, бой президента Венесуэлы и Илона Маска
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 1 августа.
- Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $2 500 за тройскую унцию, следует из данных Comex.
- Авиакомпания Delta Air Lines временно прекратила полеты из Международного аэропорта им. Джона Кеннеди в Тель-Авив из соображений безопасности, так как в регионе наблюдается конфликтная ситуация. До этого о прекращении регулярных полетов также сообщала компания United Airlines. По информации The New York Times, духовный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю после ликвидации главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
- Роскачество исследовало 16 марок меда и обнаружило, что ни одна из них не соответствует обязательным требованиям законодательства: в продукции найдены признаки фальсификации. В некоторых образцах обнаружили мед с сахарным сиропом, а в других — пониженная концентрация пролина, что может говорить о незрелости продукта или перегреве.
- Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Задержаны руководитель АО «Военторг» и бенефициар подконтрольных организаций. По версии следствия, они вступили в преступный сговор и необоснованно увеличили цену на поставку «Армейских несессеров» на сумму свыше 400 млн рублей.
- В МУП «Метроэлектротранс» объяснили, что на станции казанского метро «Площадь Г. Тукая» образовался пар из-за обильного выделения конденсата в систему вентиляции после выпадения большого количества осадков и температурных перепадов. Ситуация нормализовалась после отключения системы вентиляции, и это не повлияло на движение поездов.
- В ближайшее время начнутся клинические исследования российского препарата от ботулизма, сообщил один из разработчиков. Сначала будет определена безопасность препарата (1-я фаза), затем — его эффективность (2-я фаза).
- Четыре проекта из Татарстана выиграли гранты на конкурсе Росмолодежи в рамках форума «iВолга». Общая сумма грантов составила 1,7 млн рублей. Победителями стали Диана Автономова с проектом медиацентра «проСТО», Руслан Зайнуллин с окружным форумом-фестивалем «Дуслык», Регина Шигапова с Республиканской школой социального проектирования «Грантовик Республики Татарстан» и Дилия Шайхутдинова с чемпионатом по чтению «Вслух».
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил миллиардеру Илону Маску приехать на бой, победитель которого отправится в полет на Марс. Маск принял вызов, но с условием: если победит он, то Мадуро уйдет с поста. Однако если будет наоборот, то миллиардер должен полететь с ним.
Рената Валеева
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.