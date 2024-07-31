Илон Маск согласился на бой с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

Фото: Екатерина Петрова

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск принял вызов президента Венесуэлы Николаса Мадуро на поединок. В своем аккаунте в X (ранее Twitter) бизнесмен прокомментировал новость о том, что Мадуро пригласил его на бой, словами «Я принимаю». Позже Маск добавил: «Он испугается», пишет ТАСС.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. По предварительным данным Национального избирательного совета страны, опубликованным после обработки 80% протоколов, Николас Мадуро получил поддержку 5 150 092 сограждан, что составляет 51,2% от общего числа проголосовавших.

За его главного соперника — кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса — отдали голоса 4 445 978 человек (44,2%). Один из лидеров венесуэльской оппозиции Корина Мачадо уже заявила, что команда Гонсалеса не признает его поражение на выборах.