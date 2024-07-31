Воинская обязанность новых граждан России, обстрел Ливана Израилем, ликвидация главы политбюро ХАМАС
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 31 июля.
- Во вторник Израиль нанес авиаудары по южному пригороду Бейрута с целью ликвидации высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра. По данным израильских военных, Шукр «отвечал за большинство самых современных вооружений». В результате удара по Бейруту погибли минимум три человека, двое из которых дети. Еще 74 получили ранения. Поиски пропавших без вести под завалами продолжаются. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
- Агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции сообщает, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по его резиденции в Тегеране. По данным агентства, также ликвидирован один из его телохранителей. Обстоятельства инцидента расследуются. Движение ХАМАС возложило ответственность за случившееся на Израиль.
- Накануне примерно 23.15 мск в работе Telegram произошел сбой, о котором сообщали пользователи из многих регионов России. Больше всего жалоб поступило из Татарстана, Москвы, Саратовской и Нижегородской области. Проблемы возникали как с мобильным приложением, так и с десктопной версией: пользователи сообщили о трудностях с отправкой сообщений и медленной загрузке.
- Депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным предложили законопроект о воинской обязанности для приобретающих гражданство России. Органы внутренних дел будут обязаны предоставлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах перед приведением их к присяге. Неисполнение повлечет лишение гражданства.
- Все пассажиры поезда, столкнувшегося с КАМАЗом в Волгоградской области, прибыли на Черноморское побережье. Первый рейс с пострадавшими прибыл из Волгоградской области в Сочи вечером вторника, второй — в ночь на среду.
- Путешественник Федор Конюхов завершил дрейф на одиночной полярной станции СП-24 в районе Северного полюса, установив мировой рекорд по продолжительности и пройденному расстоянию. Поход проходил в суровых погодных условиях высокоширотной Арктики и длился 20 дней 22 часа и 45 минут. В ходе дрейфа были получены уникальные записи сейсмической активности дна Северного ледовитого океана.
- В английском Саутпорте произошли столкновения с полицией после трагедии, когда подросток напал на танцевальную студию и убил трех детей. Пострадали несколько полицейских. Участники беспорядков, предположительно из ультраправой группы «Лига английской обороны», проводили протест возле мечети.
- За ночь уничтожили 11 беспилотников над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом. Также по данным Минобороны России, уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над Курской областью.
- В результате обстрелов в городе Шебекино Белгородской области загорелся многоэтажный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Подробностей пока нет.
Рената Валеева
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