День в истории 20 июля: полет американцев на Луну, 100 лет ФИДЕ, Форум мусульманской молодежи
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 20 июля 2024 года
Сегодня в Болгаре стартует Всероссийский форум мусульманской молодежи. 20 июля отмечают Международный день шахмат. 11 лет назад в Тетюшском районе Татарстана установили памятник рыбе, 37 лет назад Пол Маккартни начал записывать альбом «Снова в СССР», 55 лет назад американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую посадку на Луну, 80 лет назад произошло покушение на Адольфа Гитлера, 100 лет назад была основана Международная шахматная федерация (ФИДЕ). Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Старт Всероссийского форума мусульманской молодежи в Болгаре. Он будет проходить 20—27 июля, ожидается более 100 участников из разных уголков мира.
Кто родился: актер Олег Анофриев и композитор Давид Тухманов
- 1822 — австрийский биолог Грегор Мендель (скончался 6 января 1884 года). Сформулированный им закон независимого расщепления признаков, известный теперь как закон Менделя, положил начало новому направлению в биологии — менделизму, ставшему фундаментом генетики. Сам Мендель со временем прекратил опыты по скрещиванию растений и до конца жизни занимался пчеловодством, садоводством и метеорологическими наблюдениями.
- 1860 — русский архитектор Степан Бечко-Друзин (дата смерти неизвестна). Инженер Казанской губернской земской управы, он также преподавал в Казанском промышленном училище, позже ставшем политехническим институтом, возглавлял в нем инженерно-строительный факультет. Бечко-Друзин был архитектором Родионовского института благородных девиц, Казанского учебного округа, порохового завода, автором проектов множества казанских домов.
- 1898 — советский ученый, один из основных создателей реактивного миномета «Катюша» Георгий Лангемак (скончался 11 января 1938 года). В 1937 году был арестован как немецкий шпион и расстрелян в Москве. В 1955 году Лангемака реабилитировали.
- 1919 — первовосходитель на Эверест Эдмунд Хиллари (скончался 11 января 2008 года). Он поднялся на вершину вместе с шерпом Норгеем Тенцингом. После покорения Эвереста Хиллари большую часть своей жизни помогал восточно-гималайскому народу шерпа. Благодаря его усилиям было построено много школ и больниц в отдаленных районах Гималаев.
- 1930 — советский и российский актер Олег Анофриев (скончался 28 марта 2018 года). После школы-студии МХАТ работал в Центральном детском театре, театре имени Маяковского, театре имени Моссовета, театре-студии киноактера, был режиссером фильма «Быть влюбленным», вел передачи «Сказочный полдник» на канале РТР и «Домашняя библиотека» на ОРТ. Известен всем как главный голос сказки «Бременские музыканты», где он спел за Трубадура, Атаманшу, Пса, Кота, Петуха.
- 1940 — советский и российский композитор Давид Тухманов. Свой первый эстрадный хит «Последняя электричка» он написал еще в 1961 году. Позже композитор создал цикл патриотических песен, таких как «Я люблю тебя, Россия», «Мой адрес — Советский Союз». В 1975 году Тухманов написал песню «День Победы» на стихи Харитонова, которую поначалу не хотели брать на радио и телевидение, считая ее излишне танцевальной. Однако Лещенко все же исполнил ее, и песня мгновенно стала популярной.
- 1964 — министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве». Занимает должность министра финансов республики с 2002 года.
Кто скончался: поэт Гавриил Державин и художник Виктор Чижиков
- 1816 — русский поэт Гавриил Державин (родился 14 июля 1743 года). Род Державиных шел от татарского князя Багрима (Ибрагима), которого в XV веке принял на службу великий князь московский Василий Темный. Родившись в Казанской губернии и не имея никаких покровителей, поэт стал одним из крупных государственных деятелей своего времени. Памятник Державину установлен в казанском Лядском саду.
- 1926 — советский государственный деятель Феликс Дзержинский (родился 11 сентября 1877 года). Железный Феликс ассоциируется главным образом с «красным террором» и должностью руководителя ВЧК. Его имя носит одна из казанских улиц.
- 1937 — итальянский радиотехник, один из изобретателей радио Гульельмо Маркони (родился 25 апреля 1874 года). За основу своего приемника Маркони взял прибор Попова, добавив в него вакуумный когерер и дроссельные катушки. В 1909 году он был удостоен Нобелевской премии по физике «в знак признания их заслуг в развитии беспроволочной телеграфии».
- 1973 — советский поэт Михаил Исаковский (родился 19 января 1900 года). Многие его стихи стали популярными народными песнями. В их числе — «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «В прифронтовом лесу», «Летят перелетные птицы», «Одинокая гармонь» и другие.
- 1973 — американский актер Брюс Ли (родился 27 ноября 1940 года). Известность обрушилась на Ли после фильма «Большой босс», для которого он сам поставил все боевые сцены. Следующие картины, «Кулак ярости» и «Возвращение дракона», завоевали огромную популярность сначала в Азии, а затем по всему миру.
- 2020 — советский и российский художник-карикатурист, создатель талисмана летних Олимпийских игр в Москве Виктор Чижиков (родился 26 сентября 1935 года). За свою жизнь он проиллюстрировал около двухсот детских книг, в том числе «Айболита», «Винни Пуха», «Волшебника изумрудного города», сказки Андерсена. В 1977 году на свет появился один из самых известных героев, придуманных художником, — медвежонок Миша, ставший символом Олимпийских игр — 1980.
Праздники: День шахмат и День Луны
- Международный день шахмат. Предшественница шахмат — игра чатуранга — появилась в Индии в V веке. За пределы страны она распространилась по Шелковому пути. К 1000 году шахматы стали популярны как в Европе, так и в России.
- Международный день Луны. Праздник был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2021 года. С тех пор традиции праздника включают просмотр документальных фильмов и чтение книг о Луне, проектах ее освоения, а также мероприятия в планетариях и космоцентрах.
- Международный день торта. Он посвящен дружбе и миру на планете через культуру. Впервые праздник отметили в 2011 году: тогда участники испекли первый в мире коллективный «многонациональный» миротворческий торт.
События в истории: регистрация марки BMW, покушение на Гитлера, памятник рыбе в Тетюшах
- 1917 — была зарегистрирована торговая марка BMW. Изначально компания выпускала авиационные моторы. Эмблема BMW — это не что иное, как вращающийся винт самолета. После поражения Германии в Первой мировой войне стране было запрещено производить боевую технику, и компания была вынуждена перепрофилироваться на выпуск моторов для грузовиков, легких судов и мотоциклов.
- 1924 — во время проведения в Париже VIII летних Олимпийских игр была основана Международная шахматная федерация (ФИДЕ). Ее штаб-квартира находится в Швейцарии.
- 1944 — произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера. Оно стало кульминацией «заговора 20 июля» с целью госпереворота и свержения нацистского правительства. Во время встречи с военными в Вольфсшанце подполковник Генерального штаба фон Штауффенберг поставил под стол портфель с бомбой и покинул помещение. Гитлера спасла случайность: во время совещания кто-то из офицеров передвинул портфель на несколько метров. На следующий же день Штауффенберг и другие участники заговора были расстреляны.
- 1969 — американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну. В полете принимали участие Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин. На следующий день, 1 июля в 2 часа 56 минут, командир корабля Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны.
- 1987 — Пол Маккартни приступил к записи альбома «Снова в СССР» (именно так, по-русски). Диск был собран в студии за два дня с концертными музыкантами и в 1988 году выпущен исключительно в Союзе. Маккартни хотел, чтобы только советские слушатели могли купить официальный диск, а фанаты на Западе его переписывали, как и было ранее в СССР. В 1991 году, впрочем, пластика вышла по всему миру.
- 2013 — в Тетюшах был открыт памятник в виде пятиметровой рыбы из бронзы на трех деревянных бочках. Автор монумента — казанский скульптор Фаниль Валиуллин. В особняке рядом с памятником открылся музей рыбы. Рекордная для Волги царь-рыба была поймана сетями летом 1921 года. Вес белуги, как утверждают старожилы, составлял 960 килограммов, длина — более пяти метров. Икры в той великанше оказалось почти 16 пудов.
- 2021 — Международный олимпийский комитет впервые включил ски-альпинизм в программу зимних Олимпийских игр. Дебют состоится на Играх 2026 года в Италии.
- 2023 — Казанский пороховой завод и Казанский научный центр Российской академии наук были включены в санкционный список США.
- 2023 — президент России Владимир Путин продлил действие указа о специальных экономических мерах в отношении западных стран в ответ на антироссийские санкции до конца 2025 года. Тем временем Евросоюз продлил на 6 месяцев действие санкций против России.
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