Дмитрий Хомяков: «Наша задача — направлять энергию в нужное русло, достигая результатов»

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики РТ — о подготовке юных спортсменов и известных казанских выпускниках

Дмитрий Хомяков . Фото: предоставлено Дмитрием Хомяковым

«Бывают виды спорта, где рано достигается высокий результат, чемпиона начинают водить по церемониям награждения, чествовать, а затем надо возвращаться к строжайшему графику подготовки к новым стартам», — приводит условия подготовки юных спортсменов вице-президент Федерации тяжелой атлетики РТ Дмитрий Хомяков. По его словам, у будущей смены чемпионов едва ли не самый жесткий распорядок дня. Титулованный штангист, который сейчас работает замдиректора Казанского училища олимпийского резерва, во второй части интервью «Реальному времени» рассказывает о непростых буднях учащихся заведения и самых известных выпускниках.

«Мой отец Олег Хомяков прославил нашу Можгу тем, что представлял ее на чемпионатах СССР»



— Дмитрий Олегович, в конце июня в Казанском училище олимпийского резерва состоялся выпуск. Кто в числе наиболее известных выпускников этого года?

— Синхронистка Агния Тулупова, еще одна героиня Игр стран БРИКС, да простят меня остальные выпускники. Назову еще нашу штангистку Милану Кутякину, которая была чемпионкой юниорского первенства мира в Саудовской Аравии. Сейчас мы проводим среди наших выпускников агитационную работу по их дальнейшему продолжению учебы в Поволжском университете спорта.

— Предыдущий директор училища Фарит Ахмадуллин рассказывал, что в период его руководства удалось отремонтировать лагерь «Искра». Это позволило приезжать в Казань юным спортсменам из других регионов. В частности, в мужскую сборную по тяжелой атлетике приехали Артем Окулов, Дмитрий Хомяков, вслед за ними вырос челнинец Зульфат Гараев, тоже наш выпускник.

— Я из спортивной семьи. Отец Олег Хомяков, мастер спорта международного класса, сумел прославить нашу Можгу тем, что представлял ее на чемпионатах СССР. Правда, у него еще были конкуренты из числа лыжников и биатлонистов. Это и призер чемпионата мира по биатлону Сергей Ложкин, и лыжник, призер сочинской Олимпиады Дмитрий Япаров. Хотя это и зимние дисциплины, но Можга была солидно представлена в составах различных сборных и по биатлону, и по лыжным гонкам. Из ныне выступающих Ульяна Нигматуллина и ее сестра Анастасия Кайшева, воспитанные тренерами по лыжному спорту, супружеской четой Кайшевых. Супруг Ульяны — Ильшат Нигматуллин, член сборной Удмуртии по лыжным гонкам. Есть еще Лилия Васильева.

По окончании карьеры отец стал тренером, воспитав меня, а уже в 2006 году в возрасте 14 лет я переехал в Татарстан, чтобы обучаться в училище олимпийского резерва. Уже здесь я начал понимать, что такое жизнь профессионального спортсмена, со всем распорядком, куда входят спортивные сборы, проходящие параллельно с обучением в средней школе, питание, сон и процесс восстановления по расписанию. Переходя по возрастным категориям в составы юношеской, юниорской, молодежной сборной страны, выигрывал мировые первенства: юношеское в 2009 году, юниорское в 2012-м, и уже по взрослым выиграл чемпионат Европы, а также стал третьим на казанской Универсиаде. После чего, увы, в 22 года пришлось завершать спортивную карьеру из-за хронической травмы плеча.

На церемонии награждения. предоставлено Дмитрием Хомяковым

«Редко кто, не обладающий сильной волей, становится затем заметной личностью в спорте»

— В прежние годы был случай, когда одна из учащихся спортсменок сбежала из-за проблем личного характера. На ее поиски была мобилизована едва ли не половина Казани, фотографии были на стендах и в общественном транспорте. Я сейчас о специфике работы училища олимпийского резерва, где коллектив в ответе за подопечных 24 часа 7 дней в неделю, в отличие от школы или вуза.

— Для предотвращения подобных ситуаций у нас сформирован специальный штат сотрудников, включая спортивного психолога, и тех, кто отвечает за воспитательную часть. Проводятся разнообразные лекции общего характера, личные разговоры, которые должны купировать проблемы в возрасте, когда все воспринимается максимально остро. Как личная проблема, так и неудача на спортивном либо учебном направлении. Причем необходимо понимать, что в нашем случае это может выглядеть гипертрофированно, поскольку спортивный характер — это не просто слова, редко кто, не обладающий сильной волей, становится затем заметной личностью в спортивной профессии.

В училище олимпийского резерва есть специальный штат сотрудников, включающий психолога. взято с сайта Минспорта РТ

Надо понимать, что наши ученики это формирующиеся личности, у которых тестостерон в профиците, происходит гормональный всплеск, различные проявления характера. Для понимания всего этого нужны знания и по биологии, и по психологии. Наша задача: уметь справляться со всем сказанным, направляя энергию в нужное русло, достигая тем самым результатов, к которым мы все стремимся: и спортсмен, и тренер, и педагоги нашего училища.

Я вам приведу распорядок обычного дня наших воспитанников. Подъем, завтрак в 7.00. Далее 10 минут на то, чтобы переодеться и сесть в автобус, который отвозит в спорткомплекс «Олимпиец» и ряд других объектов на утреннюю тренировку. Затем возвращение в училище, обед и школьная программа старших классов до 17.00. По ее окончании еще 10 минут времени на то, чтобы подготовиться к вечерней тренировке. Возвращение, ужин. В 20.30 столовая уже закрывается, а для учащихся наступает короткий промежуток личного времени до 21.00, когда у нас отбой. И это распорядок каждого дня, помимо выходных по учебе.

— Очень жестко, если просто представить себе такой график.

— Это очень непросто для спортсменов, непросто для тренеров и воспитателей, поскольку бывают виды спорта, где рано достигается высокий результат, чемпиона начинают водить по церемониям награждения, чествовать, а затем необходимо возвращаться к привычному, строжайшему графику подготовки к новым стартам. А как ты это сделаешь, если вчера тебя обнимали, жали руки первые лица государства или республики, а сегодня в твоем училище надо заново настраиваться на рутинную работу, учебу. Тот же процесс уборки в собственных комнатах дисциплинирует. Это, кстати, еще одно отличие от работы педагога в школе, где редко возникают ситуации с возвращением учеников с небес на землю. Так как я сам прошел все эти этапы подготовки, мне легко понять мысли наших подопечных, и ощущение, что это все непросто. Но по другому ты просто не достигнешь высоких спортивных результатов.

«Мы стараемся требовать в два раза больше»

— Тяжелая атлетика — это один из видов спорта, где рядом с профессионалами могут соревноваться любители, что часто происходит, особенно в соревнованиях женщин. Она сегодня может соревноваться, а завтра уйти в декретный отпуск, а в это время антидопинговые офицеры будут «обкладывать» ее флажками за несданные допинг-тесты.

— Когда спортсменка уходит в декретный отпуск, либо завершает спортивную карьеру, она должна написать заявление об этом. Тогда ее снимут с пула спортсменов, который стоит на антидопинговой проверке.

— Мне кажется, что девушки могут решить, что если они закончили со спортом, то уже никому и ничего не должны. Я на этот случай могу перечислить еще несколько фамилий из прошлого. На флажках висела Любовь Иноходова, которая не проходила допинг-контроль, поскольку в это время вышла замуж, стала Любовью Мышовой и родила. Алина Мухлынина стала визажистом, затем тренером в фитнес-индустрии. Виолетта Калугина покинула родной Белгород, переехав в Киев, где, судя по ее соцсетям, забыла о тяжелоатлетическом прошлом.

Когда спортсменка завершает спортивную карьеру, ее должны снять с пула спортсменов, который стоит на антидопинговой проверке. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Не знаю по каким причинам присваивали «флажки» перечисленным вами спортсменкам, но, по всей видимости, допинг-офицеры РУСАДА или ВАДА не были информированы об их изменениях в личной жизни.

Скажу из собственного опыта. Мы, зная, какие требования предъявляются участникам нынешних соревнований, в свою очередь, стараемся требовать с них в два раза больше, чтобы у нас не возникало проблем с возможными санкциями по отношению к сборной нашего региона. Но нам проще в том отношении, что всех спортсменов наших юниорских, молодежных, тем более взрослых составов мы знаем лично. А другие и не могут быть включены в пул антидопинговых проверок.

«Мы раз в полгода собираем у действующих спортсменов сертификаты о прохождении ими экзамена РУСАДА»

— Но это Казань и Татарстан. А я могу перечислять места, годе родились спортсменки, к которым ранее были претензии у антидопинговых служб. Это Анжеро-Судженск, Зима, Кедровка, Ноябрьск, Тырныауз, Шелехов, поселки Каменоломня, Старая Торопа, Ленинаул, Казбековского района в Дагестане. Половина из них малоизвестны, другая половина на «краю географии», чтобы с местными спортсменками могли связаться представители антидопинговых служб. Как быть в этом случае?

— Наверное, это больше вопрос к представителям местных региональных федераций, в целом к федеральным структурам. Мы можем только обсуждать эту тему, не будучи погруженными в нее, не зная всей сути. Потому что есть спортсмены, которые готовятся к соревнованиям самостоятельно либо у них есть тренер, который выполняет больше менеджерские функции, чем тренерские.

Мы в Федерации тяжелой атлетики Татарстана раз в полгода собираем у действующих спортсменов сертификаты о прохождении ими экзамена РУСАДА. Не знаю, есть ли подобная практика в других видах спорта, или это разработка федерации тяжелой атлетики России, но пройти этот экзамен очень непросто, и только после окончания этой процедуры можно оформлять заявку на участие в каких-либо соревнованиях.

Есть спортсмены, которые готовятся к соревнованиям самостоятельно. Victor Freitas on Unsplash

— Я затеял этот разговор, поскольку считаю, что тяжелая атлетика, особенно в женской части, максимально приближена к любительскому спорту.

— Я не соглашусь, что у нас вид спорта приближен к любительскому, поскольку он на самом деле очень технически сложный. Если хочешь достичь минимального результата, получив тем самым какие-нибудь разряд или звание, то этого не достигнешь, тренируясь по три раза в неделю. Нужен ежедневный тренинг, иначе будет даже не стагнация, а регресс в результатах.