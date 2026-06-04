Спартакиада народов России станет внутренним отбором на Олимпиаду в США

Часть стартов пройдут на территории Татарстана в августе

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев подтвердил, что Спартакиада народов России в 2026 году станет внутренним отбором на Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе.

— Мы презентуем Спартакиаду народов России. Ожидаем более 9 тыс. атлетов, пройдет в семи регионах. Это наша первая «пристрелка» к Лос-Анджелесу, — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Соревнования в рамках Спартакиады народов России с 31 июля по 14 сентября пройдут в Казани. В столице Татарстана российские спортсмены будут соревноваться в восьми видах спорта: регби-7, скейтбординг, конный спорт, женский футбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, спортивная гимнастика и пулевая стрельба.

Зульфат Шафигуллин