Спартакиада народов России станет внутренним отбором на Олимпиаду в США
Часть стартов пройдут на территории Татарстана в августе
Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев подтвердил, что Спартакиада народов России в 2026 году станет внутренним отбором на Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе.
— Мы презентуем Спартакиаду народов России. Ожидаем более 9 тыс. атлетов, пройдет в семи регионах. Это наша первая «пристрелка» к Лос-Анджелесу, — приводит слова Дегтярева ТАСС.
Соревнования в рамках Спартакиады народов России с 31 июля по 14 сентября пройдут в Казани. В столице Татарстана российские спортсмены будут соревноваться в восьми видах спорта: регби-7, скейтбординг, конный спорт, женский футбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, спортивная гимнастика и пулевая стрельба.
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