Дмитрий Хомяков: «Наш лидер Зульфат Гараев, выиграв золото, установил два рекорда России»

Чемпион Европы по штанге, вице-президент Федерации тяжелой атлетики РТ — об итогах Игр стран БРИКС

Чемпион Европы, призер летней Универсиады — 2013 штангист Дмитрий Хомяков сейчас работает заместителем директора Казанского училища олимпийского резерва и параллельно занимает должность вице-президента Федерации тяжелой атлетики РТ. На Играх стран БРИКС он был занят проведением тяжелоатлетического турнира. Своими впечатлениями от его итогов он поделился в интервью «Реальному времени».

«С приближением соревнований возникало все больше вопросов»

— Дмитрий Олегович, давайте начнем разговор с последнего по дате, но первого по значению турнира нынешнего сезона — Игр стран БРИКС. Какие у вас впечатления?

— Впечатления колоссальные. Я сам в прошлом спортсмен, становился чемпионом Европы, был призером Универсиады в Казани, и мне есть с чем сравнивать. Единственное, что это сравнение сейчас происходило немного с другой стороны помоста, не как участника, а как одного из организаторов. Эта функция для меня новая сама по себе. В целом мне очень понравилось, что совпало с оценками российской Федерации тяжелой атлетики, Дирекции спортивных проектов, Минспорта республики. Общая оценка: соревнования были проведены на хорошем уровне.

— Что входило в ваш функционал?

— Изначально мы занимались пригласительной кампанией, совместно с дирекцией и федерацией по нашему виду спорта. Первым делом шла переписка с потенциальными участниками, общались с командами, которые ранее посещали Казань. Далее мы формировали площадку для соревнований, поскольку это неспециализированный зал, формировали список оборудования, которое необходимо для проведения соревнований. Шло формирование списка судей, их количества, квалификации. Вся эта подготовительная работа была проведена при моем участии. Тем не менее с приближением соревнований возникало все больше вопросов, которые приходилось решать, благодаря, я не устану этого повторять, компетентным командам, сформированным в Дирекции спортивных проектов и республиканском министерстве. Тем более что мы «кочевники», та же Универсиада у нас проходила в спорткомплексе «Ак Буре», чемпионат Европы — в «Баскет-холле», а сейчас мы стартовали в спорткомплексе «Тулпар» на Рауиса Гареева.

— А это родной дом для команды по баскетболу на колясках «Крылья Барса», которая сейчас на сборах. Там играют в гандбол и мини-футбол, за небольшим ограждением тренируются юные гимнастки. То есть для тяжелой атлетики зал не совсем приспособлен, собственно как и «Ак Буре», «Баскет-холл». Как вы приспособились?

— Вы сами знаете, что в «Тулпаре» паркетное покрытие, что для нас мало подходит, и в нашем случае мы приглашали специалистов из архитектурного университета, чтобы они усиливали, скажем так, пол, чтобы не пробить его поверхность в моменте, когда с двухметровой высоты летит штанга весом килограммов 250, как бывает у тяжеловесов. Нам удалось это сделать, и поверхность паркета ничуть не пострадала, как бывало и ранее, поскольку эти же специалисты ранее обустраивали Дворец единоборств «Ак Барс», где проходил Кубок президента Татарстана по тяжелой атлетике. Все остальное было таким же, как на самых масштабных соревнованиях, когда принятое расписание ни на минуту не отклонялось, соревнования прошли по утвержденному регламенту, мы на 100 процентов получили необходимые для соревнований свет, звук, баннеры.

«Изначально у нас был список стран, откуда приедут спортсмены, и они нас не подвели»

— Перед стартом Игр БРИКС был большой расчет на то, что в Казань приедут потенциальные участники Олимпиады в Париже из стран Азии, Африки, Латинской Америки, которые и нашим соревнованиям придадут более весомый статус, и останутся в Казани, чтобы адаптированными поехать на Игры. В тяжелой атлетике была такая же история?

— Нет, хотя до соревнований мы проделали определенную работу, подготовив в Казани базы, где желающие могли остановиться и планомерно готовиться к Олимпиаде. Но участники наших соревнований предпочли соревноваться у нас, а продолжить подготовку к Парижу у себя. Если говорить о количественном уровне тех сторон, с которыми мы вели переговоры о приезде, и теми, кто приехал, это процентов 30 от максимума, который мы приглашали. Сами же прогнозировали, что от количества приглашаемых мы можем рассчитывать процентов на 50.

Причем заявочная кампания была достаточно успешной, но за три-четыре дня до начала соревнований пошли отказы с объяснением, что кто-то не успел получить визу, кому-то не удалось приобрести билеты. Были ли это реальные причины отказов, я не знаю, но со своей стороны скажу, что изначально у нас был список стран, откуда приедут спортсмены, и вот они нас не подвели, причем приехали призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, что, само собой, составило серьезную конкуренцию хозяевам помоста, для которых важен был серьезный уровень международной конкуренции.

— Сколько спортсменов представляло Татарстан?

— От республики стартовали три спортсмена, что вполне конкурентно на общероссийском уровне. Это наш лидер Зульфат Гараев, выигравший золотую медаль, установив два рекорда России в рывке и сумме двоеборья. Элкан Гвазава занял третье место, когда чемпион в их весовой категории, Хайдер Султан из Пакистана, поднял сумасшедший для себя вес, опередил российского сборника Олега Мусохранова. Они с Элканом конкурируют между собой на национальных соревнованиях, выигрывая едва ли не попеременно, но конкретно сейчас победил конкурент Гвазавы. Помимо того, наша Дарья Ахмерова заняла третье место, а в ее весовой категории победила другая Дарья, по фамилии Наумова, она из Белоруссии, серебряный призер Олимпиады в Рио 2016 года.

Но мы довольны выступлениями татарстанских спортсменов, поскольку в тяжелой атлетике твой главный соперник не человек, а штанга, с грифом и нацепленными на него блинами.

«Процесс подготовки тяжелоатлетов высокого класса раскрутился на должную мощность»

— Да, известный принцип: делай что должно, и будь что будет, касающийся и легкоатлетов в том числе, и пловцов, и много кого, кроме представителей единоборств, и игровых командных видов спорта, где так или иначе происходит противостояние.

— Должно быть понимание, что выше головы не прыгнешь. Подними на соревнованиях сколько ты можешь, к примеру, тот же вес, который ты уже освоил в тренировочном процессе, — и ты уже молодец, подними больше того, что ранее поднимал, — и ты чемпион, у тебя уже есть прогресс, даже если в итоге не поднялся на пьедестал почета.

В нашем же виде спорта проще отследить динамику прогресса, которая связана с ростом поднятого веса, и проще сравнивать результаты наших соревнований с теми, в которых мы не участвуем.



— Гараев, как и его тренер Марат Мадьяров, — челнинский. Если не ошибаюсь, он так попал между Вугаром Алиевым, который уже сошел, и Андреем Демановым, который только начинал взрослую карьеру, и на момент, когда я лет 20 назад делал интервью с Мадьяровым, он был единственным штангистом в республике, выступавшим на уровне чемпионатов России.

— Не могу вам подтвердить эту информацию, поскольку сам моложе Мадьярова, и я не казанский, а приехал сюда из Удмуртии. Но и Вугара Алиева, и, конечно же, Андрея Деманова я знаю. С Демановым мы выступали практически в один период, когда он занимал четвертое место на Олимпиаде в Лондоне. Выступал Игорь Петров, который сейчас тренирует, работая, в частности, с названной мной Дарьей Ахмеровой, Наиль Гизатуллин, ряд других спортсменов, которые попадали в число призеров всероссийских соревнований. Наверное, это был период, который можно назвать вторым рождением татарстанской тяжелой атлетики, в истории которой были олимпийские чемпионы Александр Курынов, Николай Колесников, а затем наступил определенный спад. Не будь таких людей, как Алиев, Мадьяров, Деманов, прервалась бы связь времен, и они были теми, кто повторно запустил процесс подготовки тяжелоатлетов высокой квалификации. И сейчас он раскрутился на должную мощность, позволяя достигать таких результатов, как три татарстанских представителя в составе сборной России на Играх стран БРИКС, а за этим стоит настоящая сборная республики, поскольку мы сейчас на каждый старт отправляем полный состав, из спортсменов всех весовых категорий.

— 24 июля 2014 года Татарстан отказался от параллельного зачета, который часто применяется в тяжелой атлетике. Насколько сложно удержать татарстанских спортсменов в сборной республики, при условии, что человек может рассчитывать только на одну зарплату, а не две-три, как «параллельщики» из сборных других республик, краев и областей России?

— Если у нас и уходили из региона спортсмены высокого класса, то это было не по причине отсутствия возможности «параллелить», а согласно личному желанию ушедших спортсменов. Я от ушедших не слышал каких-либо претензий. Отражается ли это на боеспособности нашей команды? Скорее нет, поскольку у нас выстроена система подготовки спортсменов высокого уровня или доведения до него тех, кто приехал сюда в относительно юном возрасте.

Давайте говорить о плюсах в развитии спорта Татарстана, где при желании можно заниматься практически любым видом спорта, поскольку в республике большое количество секций, специализированных спортзалов и оснащенных площадок, что и дало возможность называться самым спортивным регионом, а Казани — носить неофициальный титул «столицы чемпионов». Я, будучи уроженцем удмуртского города Можги, очень горжусь, что живу здесь, став татарстанцем в последние полтора десятка лет, и задействован в развитии здесь спортивной среды.

«Предстоящий Мемориал Курынова планируем сделать международным»

— Сейчас спортсменам России серьезно не хватает международных соревнований, но у Татарстана есть Мемориал Александра Курынова, который в этом году пройдет в 50-й раз. Ранее вы отмечали, что на нем выступали прославленные штангисты прошлого и современности. Как собираетесь подготовиться к юбилейному Мемориалу?

— Если мельком пробежаться по легендарным спортсменам прошлого, участвовавшим в Мемориале, то это просто огромный список звезд, куда входят и легенды СССР, такие как Юрий Варданян, Леонид Тараненко, кстати, и наша Светлана Шимкова. И практически все нынешние лидеры российской штанги, и не только, к нам и сборная Белоруссии приезжала основным составом. Буквально на днях мы обсуждали предстоящий старт, который опять планируется сделать международным, с единственной поправкой в графике. Проведя соревнования в ноябре, а не в декабре, когда у Мемориала была существенная конкуренция из-за тяжелоатлетических соревнований, проводимых в Москве.

— Тяжелая атлетика — такой вид спорта, что им занимались и легенды спорта, и просто популярные люди. Например, врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский на момент, когда жил в Виннице, входил в состав сборной УССР. Могли бы вы, как это зачастую случается, пригласить на Мемориал звездных штангистов прошлого, повысив узнаваемость предстоящего турнира?

— Тут во многом зависит от бюджета соревнований и вопроса, на кого его потратить — на звезд прошлого или действующих спортсменов. Мы и раньше приглашали кого-то из звезд, но там еще был Съезд олимпийцев, совпавший по срокам проведения.

На обсуждении вопрос: проводить ли Мемориал на нашей базе в зеленодольском «Маяке» или же сейчас выбрать местом проведения Казань? Но процессом приглашения потенциальных участников занялись сразу же, по окончании Игр стран БРИКС.

(Окончание следует)

