Как экс-глава Нацбанка ремонтировал телевизоры, а главный судостроитель управлял поездами

Легко ли выбрать профессию и руководить без профильного образования? Отвечают топ-менеджеры крупных компаний

Фото: предоставлено пресс-службой КНИТУ-КАИ

В России стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения страны. Как и прежде, выпускники школ могут подать заявление в пять любых вузов страны по пяти направлениям подготовки. Но к моменту поступления большинству уже не приходится мучиться над вопросом — кем быть и где учиться? Исход чаще всего зависит от результатов конкурсного отбора по баллам ЕГЭ. Правда, как показывает практика, со временем люди меняют профессию, образ жизни и приоритеты. Легко ли выбрать дело всей жизни? Имеет ли значение базовая специальность при назначении на руководящий пост? «Реальное время» попросило рассказать об этом известных топ-менеджеров, окончивших престижные вузы Казани.

Замглавы Объединенной авиастроительной корпорации — управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев во время своего недавнего визита в Казань побывал в КНИТУ-КАИ, где пообщался со студентами старейшего авиационного вуза. Эта встреча запомнилась не только полуторачасовой лекцией о будущем облике российских самолетов, но и неожиданным откровением гостя. Под конец встречи студент первого курса задал ему, пожалуй, самый «горячий» вопрос. Тимофеева спросили, что сподвигло его пойти учиться после школы на экономиста? Почему он выбрал КФЭИ, а не какой-то другой вуз (скажем КНИТУ-КАИ)?



— Мои родители — экономисты, и это повлияло на мой жизненный выбор, — не растерялся Константин Тимофеев.

Замглавы ОАК рассказал, что авиация увлекала его с юношества, когда он занимался в авиамодельном кружке, строил модели самолетов и собирался подавать документы в КАИ. Но в итоге закончил КФЭИ. Почему?

— Сложный вопрос, — вздохнул он, — Скорее всего, выбор был сделан по стечению нескольких обстоятельств. Тогда общался со старшими, некоторыми выпускниками КАИ, и что-то не зажглось, видимо, не тех людей встретил. А вот с финансовым (университетом) было по-другому. Мой друг учился в КФЭИ и увлек меня тем, что в вузе есть курсы программирования. Даже показал мне первый IBM-386. Скорее всего, этот компьютер все и решил — в КАИ я такого не увидел.

При этом добавил, что решил пойти по стопам родителей: «Вряд ли каждый молодой человек в 11-м классе точно знает, кем он хочет быть, — заметил он. — Даже если кто-то и знает, но я думаю, что лишь показывает, что знает». Спустя годы Тимофеев вернулся к увлечению юности и получил летное и инженерное образование. «Любить небо, прыжки с парашютом, полеты на самолете — это такая зараза, но она хорошая», — признался он.

Евгений Богачев, президент БК «УНИКС», экс-глава Нацбанка Татарстана:

— Выбор профессии всегда сложный вопрос. У меня сложилось как раз наоборот, не так, как у Константина Тимофеева. Сначала я пошел в авиацию — закончил радиотехнический факультет Казанского авиационного института в 1965 году. Потом год работал в научно-исследовательском институте, где собирали электронные машины. Зарплата — 120—130 рублей, а у меня семья, ребенок маленький. Такую маленькую зарплату инженеры получали везде, а рабочие по 400—500 рублей. Поэтому ушел работать радиомехаником в сферу бытового обслуживания: ремонтировал телевизоры, приемники и дорос до министра бытового обслуживания.

В 1993 году мне предложили возглавить Национальный банк РТ. Можно ли руководить, не имея базового профессионального образования? Я думаю, что тут важно не столько образование, а опыт и практика. В КАИ мне преподавали курс экономики, лекции читал бывший гендиректор одного из крупных заводов Казани. Здесь познал больше, чем во время последующего заочного обучения в КФЭИ.

На эту тему есть такой анекдот: спустя 25 лет встречаются два выпускника физико-математического факультета университета. Один стал председателем колхоза, другой — преподает в школе. Учитель спрашивает друга-руководителя: «Помнишь физмат?», а тот ему: «Физ» полностью выветрился, только «мат» в голове остался». Соль ответа — опыт незаменим.

Рамиль Кашапов, вице-президент банка «Санкт-Петербург»:

— Выбрал профессию легко и менять ее в течение жизни не пришлось. Окончил КФЭИ в 1991 году и вот уже 30 лет тружусь в финансовой сфере. В конце 1980-х годов, когда я окончил школу, престижными считались технические вузы. КАИ, КХТИ — туда сложно было попасть. Очень высокий конкурс был и в КФЭИ, особенно на плановый факультет. Но я поступал на кредитно-экономический. По количеству заявлений его можно было считать «зеленой дорожкой» в сферу финансов.

Эти знания мне пригодились по окончании вуза — в начале 1990-х годов стала меняться банковская система, стал формироваться фондовый рынок. КФЭИ действительно был в авангарде цифровых технологий, говоря современным языком. Тогда у нас появились первые шкафы с ЭВМ, работал сильный преподавательский коллектив по бухгалтерскому учету, по математике. Сейчас немало выпускников стали крупными бизнесменами, кто-то работает в казначействе, в Национальном банке РТ. Большинство остались верны своей профессии, став профессиональными экономистами.

Александр Лившиц, гендиректор ФКУП «Казанский пороховой завод»

Да легко, определился с будущей профессией в 15—16 лет, и с тех пор желания ее сменить не было. Что повлияло? Однозначно родительское слово. Отец и мама всю жизнь проработали конструкторами на Казанском пороховом заводе, а моим самым любимым предметом была химия. По этому предмету у меня была одна оценка — 5. После окончания КХТИ сразу начал трудиться с родителями на пороховом заводе.

Пришлось быть не только технологом, но и механиком. Да, приходилось переезжать на самарское предприятие. Почему остаюсь в отрасли? Когда дело становится родным — любишь его как своего ребенка, нянчишься с ним всю жизнь. Да и руководителю с таким багажом проще управлять предприятием, ладить с людьми. Мой опыт показывает, что как раз в молодости легче всего выбрать профессию на всю жизнь.

Ренат Мистахов, гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс»

— От судьбы не уйдешь, и это верно на 100 процентов. Детство провел в затоне Куйбышева в Камском Устье, играл с пацанами на реке. Поэтому после 9-го класса решил стать речником. Уже был зачислен на первый курс в Казанский речной техникум, но в последний момент передумал и ушел. Окончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте» в 1999 году, и железная дорога дала мне путевку в жизнь.

За короткое время вырос до начальника Горьковской железной дороги. Но и снова поворот — в 2009 году предложили возглавить «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького». Выходит, вернулся на Волгу. Кто-то может сказать, что с юных лет нужно строить карьерную перспективу, просчитывать действия на 100 шагов вперед. Но так не бывает. В жизни происходит немало противоречивых событий, случаются приливы и отливы, а иногда штормит. Главное — не плыть по течению, а держать свой курс!