Более 100 человек госпитализированы в Москве с подозрением на ботулизм
Более 100 жителей Москвы были госпитализированы с подозрением на ботулизм. Пострадавшие продолжают обращаться в больницы города с симптомами этого заболевания. Об этом сообщает телеграм-канал 112, ссылаясь на свой источник.
По имеющимся данным, ежедневно в столице регистрируется около 30–40 случаев, когда у пациентов подозревают ботулизм. До того как будут готовы результаты анализов, пациентам ставят предварительный диагноз «гастроэнтерит».
Дело о массовом отравлении было возбуждено 15 июня. За два дня в московские больницы за медицинской помощью обратились несколько человек. Тогда госпитализированные уточнили, что перед этим ели рыбные консервы.
Сейчас Роспотребнадзор приостановил продажу продукции, которая стала причиной ботулизма в Москве.
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