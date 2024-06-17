Более 100 человек госпитализированы в Москве с подозрением на ботулизм

Фото: Максим Платонов

Более 100 жителей Москвы были госпитализированы с подозрением на ботулизм. Пострадавшие продолжают обращаться в больницы города с симптомами этого заболевания. Об этом сообщает телеграм-канал 112, ссылаясь на свой источник.

По имеющимся данным, ежедневно в столице регистрируется около 30–40 случаев, когда у пациентов подозревают ботулизм. До того как будут готовы результаты анализов, пациентам ставят предварительный диагноз «гастроэнтерит».

Дело о массовом отравлении было возбуждено 15 июня. За два дня в московские больницы за медицинской помощью обратились несколько человек. Тогда госпитализированные уточнили, что перед этим ели рыбные консервы.

Сейчас Роспотребнадзор приостановил продажу продукции, которая стала причиной ботулизма в Москве.