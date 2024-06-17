Следственный комитет создал оперативную группу по расследованию отравлений в Москве

Фото: Ирина Плотникова

Следственный комитет России сформировал специальную группу для расследования случаев отравления в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного СК Юлия Иванова. Группа следователей активно работает над установлением пострадавших и поставщиков продукции, которая могла стать причиной отравлений.

На данный момент уже проведено пять обысков в местах реализации продукции и допрошено более 30 человек в качестве свидетелей, передает РИА «Новости».

Напомним, что в Москве 55 человек находятся в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма. Из них 30 в реанимации.