Подлодка «Казань» и другие корабли ВМФ России проводят учения в Карибском море: что известно

Фото: Скриншот Минобороны

Четыре корабля ВМФ России 12 июня прибыли в порт кубинской столицы Гаваны для учений. В их числе атомная подлодка «Казань», которую еще до спуска на воду называли «самым опасным противником, с которым когда-либо сталкивались американские ВМС». США обеспокоены таким визитом, однако Вашингтон заверяет, что причин для беспокойства нет. При этом Штаты направили на остров свою подводную лодку. Что известно о прибытии судов России в Карибское море и носящей имя столицы Татарстана подлодке — в статье «Реального времени».

Учение по применению высокоточного ракетного оружия

12 июня четыре корабля Северного флота ВМФ России прибыли в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом, сообщили в Минобороны страны. В состав группировки вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) четвертого поколения К-561 «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

На Кубе экипажи судов «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть». По данным ТАСС, российскую делегацию возглавляет начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.

За несколько часов до прибытия в порт тактическая корабельная ударная группа в составе «Адмирала Горшкова» и подлодки «Казань» завершила учение в Атлантическом океане по применению высокоточного ракетного оружия. Как отметили в Минобороны, при поражении условных целей экипаж не производил фактического пуска ракет. Также с борта фрегата в воздух поднимался корабельный вертолет Ка-27.

17 мая в Минобороны России заявили, что основные задачи похода кораблей Северного флота в Атлантику — «демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны».

Визит «связан с исторически дружескими отношениями»

Еще 6 июня ВС Кубы заверили, что российские корабли не везут с собой ядерного оружия, «поэтому их остановка в стране не представляет угрозы для региона». Они подчеркнули, что этот визит «связан с исторически дружескими отношениями между Кубой и Россией» и «строго соответствует международным правилам».

Как сообщают в американских СМИ, после Кубы российская делегация направится к берегам Венесуэлы. По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, США обеспокоены российскими маневрами. Пи этом, по мнению Вашингтона, учения не представляют угрозы для американцев.

— Речь идет о рутинных военно-морских визитах, которые мы наблюдали при предыдущих администрациях, — заявила Сингх.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июня заявил, что визит российских кораблей не должен вызывать беспокойства у США.

— Военные учения — это нормальная практика. В самых разных регионах мира — это тоже нормальная практика для всех государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. И осуществление подобных визитов — это тоже распространенная практика, поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае, — подчеркнул он тогда.

Как сообщало агентство Reuters 6 июня, в Белом доме угрозы в военных учениях России не видят, поскольку страна их уже неоднократно проводила с 2013 по 2020 год. Например, год назад российский учебный корабль «Перескоп» прибыл в венесуэльский порт озера Маракайбо.

Прибытие американской подлодки

На фоне визита российских кораблей в порт Гаваны США направили на остров подводную лодку USS Helena, сообщает Associated Press со ссылкой на южное командование США.

— USS Helena находится в заливе Гуантанамо, Куба, в рамках планового визита в порт, т. к. она проходит через географическую зону ответственности Южного командования США, выполняя свою глобальную миссию по обеспечению безопасности на море и национальной обороны, — отметили в сообщении.

Американское командование подчеркивает, что визит является плановым. В CBS News отметили, что за российскими учениями наблюдают еще 6 судов США.

«Грозная подводная лодка»: что известно о «Казани»

Атомную подводную лодку «Казань», которая в числе остальных зашла в порт Кубы, заложили на ПО «Севмаш» в Северодвинске 24 июля 2009 года. Над проектом работало проектно-конструкторское бюро «Малахит». Это второй корабль проекта 885М «Ясень-М» — многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами IV поколения. Всего планируется построить 10 таких АПЛ. Все лодки носят названия городов России. На данный момент сданы К-560 «Северодвинск», К-561 «Казань», К-573 «Новосибирск» и К-571 «Красноярск», в этом году планируется сдать К-564 «Архангельск». Также в планах создать АПЛ «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж», «Владивосток» и «Братск».

Как сообщали в Минобороны, все лодки проекта оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также другим ударным и радиоэлектронным вооружением, которое способно поражать цели на земле, на воде и под водой.

«Казань» спустили на воду 31 марта 2017 года. В церемонии участвовала делегация из столицы Татарстана, а исполком города и экипаж подлодки подписали соглашение о сотрудничестве.

Испытания проходили в Белом море. Сроки передачи подлодки неоднократно переносились, в том числе из-за необходимости доработки вспомогательных систем.

— С «Казанью» рассказывали про проблемы, которые возникают <...> С учетом ряда технических сложных решений, связанных с новизной систем, нам, похоже, придется упражняться с ней весь следующий год, — говорил в октябре 2019 года глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

В итоге лодку передали ВМФ России 7 мая 2021 года. 2 июня она прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте в Мурманской области.

Еще до спуска подлодки, в 2016 году, Майкл Петерсен, директор Института изучения морского потенциала России, который был открыт при военно-морском колледже, заявлял, что в США опасаются мощности подводных лодок «Ясень»:

— Это очень мощная и опасная подводная лодка, и нам не очень понятно, для решения каких задач она была создана.

Военные эксперты из The National Interest еще до спуска на воду называли подлодку «Казань» «самым опасным противником, с которым когда-либо сталкивались американские ВМС». Издание также вносило АПЛ в список самых опасных субмарин мира.

— Есть все основания полагать, что подлодка «Северодвинск» или ее сестра «Казань» могут легко приблизиться к 2000 км от американского восточного побережья и ударить вглубь страны до Великих озер, — писало The National Interest.

Также в издании со ссылкой на американских чиновников сообщали, что «российский корабль станет самой грозной подводной лодкой противника, с которой когда-либо сталкивались ВМС США».

Стоит заметить, что в сентябре 2018 года CNBC со ссылкой на источник, знакомый с отчетами американской разведки, заявлял, что подводный флот России со сверхзвуковыми ракетами, по мнению зарубежных СМИ, приведут в полную боевую готовность к 2024 году.

На данный момент «Казань» входит в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. Незадолго до учений, 4 апреля 2024 года, К-561 произвела успешную практическую стрельбу ракетой «Калибр» по полигону Чижа в Архангельской области. По информации ТАСС, «Казань» и еще пять судов будут задействованы в Главном военно-морском параде, который состоится в День Военно-морского флота (ВМФ) России 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.