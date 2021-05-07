Атомную подлодку «Казань» приняли в состав Военно-морского флота
Головную атомную подводную лодку (АПЛ) «Казань» приняли в состав Военно-морского флота России. Церемония прошла в Северодвинске, сообщили в Минобороны РФ.
«На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский военно-морской флаг, который главком ВМФ России адмирал Николай Евменов вручил командиру АПК «Казань» капитану первого ранга Александру Бекетову», — говорится в сообщении.
Атомный подводный крейсер «Казань» является головным в серии кораблей нового поколения. Над проектом работало проектно-конструкторское бюро «Малахит». Построен крейсер корабелами Северного машиностроительного предприятия.
Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали о передачи подлодки «Казань» в состав ВМФ 7 мая. АПЛ в апреле уже выполнила контрольный выход в море и готова к передаче. Это была не первая дата. Сроки передачи неоднократно переносились. Так, в январе генеральный директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко сообщал, что подлодку уже готовят к передаче флоту.
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