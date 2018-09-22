Российские подлодки со сверхзвуковыми ракетами будут готовы к войне в 2024 году — американские СМИ

Подводный флот России со сверхзвуковыми ракетами, по мнению зарубежных СМИ, приведут в полную боевую готовность к 2024 году.

Отмечается также, что к этому сроку планируется довести количество новейших субмарин до восьми. Для этих целей Россия сократила расходы на модернизацию надводного сегмента флота, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с отчетами американской разведки.

Они также пояснили, что субмарины четвертого поколения (класс «Борей 2» или «Борей-А») с 20 ракетами «Булава» на борту — это «угроза, которую США пока не в состоянии предотвратить».

Ранее американские СМИ причислили подлодку «Казань» к самым опасным в мире.