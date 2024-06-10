Жители Казани с начала 2024 года отсортировали 2 136 тонн отходов

Фото: Владимир Васильев

С начала 2024 года жители Казани отсортировали 2 136 тонн отходов, что эквивалентно 600 мусоровозам. Об этом сообщил начальник управляющей компании «ПЖКХ» Евгений Чекашов. По его словам, это свидетельствует о росте экологической сознательности горожан и их активном участии в процессе раздельного сбора мусора.

Ежедневно из Казани вывозят более 1,5 тысячи тонн мусора, отметил Чекашов. Он также подчеркнул, что средний уровень вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в Казани вырос за последний год. В 2024 году он составил 98%, в то время как в 2023-м был 85%.

Кроме того, на улицах города были установлены 1 733 сетки для раздельного сбора отходов (РСО), что позволило увеличить объем вывоза РСО в семь раз.

Напомним, что под Казанью возобновили строительство мусоросжигательного завода. Как отмечается, мощность завода составит 550 тысяч тонн отходов в год.

Олег Исаков