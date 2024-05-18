Бизнес-обзор: новые совладельцы «Майского» и чистопольского поставщика АвтоВАЗа

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 11-я

Фото: Максим Платонов

Уходящая неделя выдалась событийной в основном для бизнеса Закамья, где сменились собственники сразу нескольких ведущих компаний. Так, в Набережных Челнах в новые руки перешли крупный дилер грузовой техники — компания с многомиллиардным оборотом «М7 Трак» Алии Бахтиной и эксклюзивный дистрибьютер крупнейшего в стране производства технического текстиля — торговый дом «Ивановоискож». Поменялись учредители и у «дочки» Чистопольского часового завода «Восток-Амфибия», а также в тепличном комбинате «Майский». Правда, в этих случаях бизнес, скорее, остался в семье. Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».



В «Майский» пришла родня совладельца Зиганшина



В понедельник стало известно о новых соучредителях в тепличном комбинате «Майский». Долю одного из основателей и миноритарных акционеров компании Данила Гусмановича Зиганшина (2%) разделили, судя по всему, его родственники: дочь — Марьям Даниловна Зиганшина (0,2%) и, вероятно, супруга — Алия Минзиевна Зиганшина (1,8%).

Доля бывшего главы комбината, депутата Госсовета РТ Ильшата Ганиева (51%), скончавшегося в ноябре прошлого года, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», пока числится за ним. В декабре предприятию решили присвоить имя покойного руководителя.

Доля бывшего главы комбината Ильшата Ганиева, скончавшегося в ноябре прошлого года, пока числится за ним. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Минувший год хозяйство завершило с оборотом в 3,9 млрд и чистой прибылью в 765 млн рублей.

Генпоставщик АвтоВАЗа в Чистополе переписал бизнес на дочь?

Похожая ситуация у чистопольского предприятия «Восток-Амфибия», созданного в 1990-х годах на базе местного часового завода. Новым собственником компании с уставным капиталом в 3,01 млн рублей на этой неделе стала Альбина Марсовна Тихомирова — по всей вероятности, дочь бессменного директора производства и с 2018 года его единственного владельца Марса Халиловича Файзуллина.

Предприятие, которому через 3 года исполнится 30 лет, на сегодня — единственный в стране производитель судовых и автомобильных часов. Его изделиями оборудованы практически все автомобили отечественного производства.

В крупных партнерах компании концерны АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, Ижевский автомобильный завод и другие. Со временем компания расширила номенклатуру счетчиками наработки времени, часовыми механизмами привода, пробками топливного бака и так далее. Сегодня выпускает более сотни пластмассовых деталей — как компоненты для сборки, так и окончательные изделия.

Похожая ситуация у чистопольского предприятия «Восток-Амфибия», созданного в 1990-х годах на базе местного часового завода «Восток». скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Владелица «М7 Трак» и производитель тентов продали компании

«Реальное время» уже рассказывало о крупных сделках по продаже поставщиков грузовой техники в Набережных Челнах. Прошлым летом несколько таких компаний — каждая с оборотом в 1 млрд рублей — активно скупал московский предприниматель Ильнур Абдрахимов. В частности, он приобрел ООО «Трансавтолайн» у предпринимательницы Алии Бахтиной, владелицы известного дилера грузовиков «М7 Трак».

В эти дни Бахтина продала свою самую доходную компанию. Ее собственником стал также малоизвестный предприниматель Александр Киршин. Компания сначала продавала седельные тягачей Scania, затем переключилась на китайские грузовики Shacman и Foton. Наиболее успешным у «М7 Трак» был 2022 год, который она завершила с оборотом в 17,2 млрд рублей. В прошлом — выручка была скромнее — 10 млрд и чистая прибыль — 483 млн рублей.

Сегодня компания занимается продажей, выкупом и приемом на комиссию грузовой техники с пробегом. Реализует машины в семи городах: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Уфа и Новосибирск.

Сегодня компания занимается продажей, выкупом и приемом на комиссию грузовой техники с пробегом. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Один из лидеров российского рынка по производству технического текстиля с полимерным покрытием — ивановская компания Ivcore, на этой неделе также продала своего челнинского дистрибьютора — ООО «ТД «Ивановоискож». Его единственной владелицей стала Валентина Думина, за которой других бизнесов не числится.

Ивановский завод был основан еще в 1967 году. Специализируется на производстве тентовых и переплетных материалов, искусственных кож, а также тентовых конструкций различного назначения.

На сегодня предприятие выпускает более 40 видов продукции. В рамках модернизации производства и продвижения на мировой рынок в 2019 году компания провела ребрендинг.