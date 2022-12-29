«Нижнекамскшину» оценили в 2 миллиарда рублей

Стала известна цена выкупа обыкновенных и привилегированных акций «Нижнекамскшины» в рамках оферты «Татшины»

ООО «Татшина», подконтрольное госхолдингу «Татнефтехиминвест-холдинг», завершает консолидацию 100% акций ПАО «Нижнекамскшина». Ее акционерам выставлена оферта на приобретение оставшихся 18% акций предприятия, всего на их выкуп будет направлено 277,3 млн рублей. Таким образом, майская сделка «Татнефти» по продаже главного шинного актива могла варьироваться, по самым грубым оценкам, в пределах 1,5—2 млрд рублей. Сейчас «Татнефть» собирается приобрести в России финский завод Nokian Tyres за €400 млн или за 3,2 млрд рублей. Детали — в материале «Реального времени».

Оферта на 18%

Управляющая госкомпания «Татшина», получившая в мае нефтехимические активы «Татнефти», заканчивает юридическое переоформление прав собственности на них в составе своей структуры. Являясь владельцем 82% акций «Нижнекамскшины», татарстанская госкомпания направила акционерам оферту на выкуп оставшихся ценных бумаг. Госкомпания предложила выкупить обыкновенные акции по цене 23,8 рубля, а привилегированные — по 21 рублю, следует из сообщения о существенных фактах. Согласно ему, компания готова будет выкупить 9 858 773 обыкновенных акции и 963 910 привилегированных. Это равнозначно 18% акций. Таким образом, на их выкуп будет направлено 277,3 млн рублей. Оферта действительна до 8 марта включительно.

Обязательное предложение сделано в рамках исполнения обязательств, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», уточнили в «Татшине».

— При приобретении актива был преодолен порог владения в 75%. Это обязывает мажоритарного акционера сделать предложение о выкупе ценных бумаг оставшимся акционерам», — пояснили в компании. До 8 марта акционеры могут обратиться с заявлением о продаже акций, но могут и не продавать их.

Фото: shina-kama.ru

Цена приобретения обыкновенных акций в 23 рубля была определена на основании средневзвешенной стоимости акций на Московской бирже за последние 6 месяцев 2022 года, отметили в компании.

— Есть документы МВББ, которые подтверждают эту стоимость, — заверил собеседник «Реального времени» из «Татшины».

Рыночная стоимость привилегированных акций в 21 рубль определена на основе независимой оценки за последние 6 месяцев.

— Но она не ниже стоимости по последней сделке, — отметил он.

Таким образом, майская сделка «Татнефти» по продаже главного шинного актива могла варьироваться, по самым грубым оценкам, в пределах 1,5—2 млрд рублей.

НКШ оказалась дешевле, чем Nokian Tyres

Напомним, в мае этого года «Татнефть» объявила о подписании с АО «Татнефтехиминвест-холдинг» соглашение о продаже шинного бизнеса. В периметр сделки вошли акции ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамский механический завод» и АО «Ярполимермаш-Татнефть», а также в долях ООО «УК «Татнефть-нефтехим»», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Торговый дом «Кама»». Стоимость сделки и размеры пакетов акций и долей «Татнефти» не раскрывала. Это объяснялось намерением «сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах». Мощность НКШ — 10 млн штук. В лучшие времена НКШ участвовала в комплектации АвтоВАЗа.

Позднее, «Татнефть» сообщила, что общая стоимость проданных активов составила 35,5 млрд рублей.

Фото: tatneft.ru

— Во втором квартале 2022 г. Группа продала доли в дочерних организациях, составлявших сегмент шинного бизнеса, обществу, находящемуся под контролем государства, за 35 555 млн рублей на условиях рассрочки платежа. Справедливая стоимость возмещения, определенная на основе дисконтированных денежных потоков, составила 11 499 млн рублей. В условиях значительных изменений экономической ситуации, в том числе вызванных геополитическими процессами, продажа шинного бизнеса позволит Группе сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах, — говорилось в отчете «Татнефти».

Стоит отметить, что в настоящее время «Татнефть» подала ходатайство в ФАС РФ на покупку шинного завода Nokian Tyres мощностью 17 млн штук.