День в истории 7 июня: открытие полония, родился Поль Гоген, хоккей на траве в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 7 июня 2024 года
Сегодня, 7 июня, по всему миру отмечают день безопасности пищевых продуктов. В Казани стартует пятый тур Чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд. 38 лет назад скончалась первая татарская женщина-композитор Сара Садыкова, 95 лет назад было образовано государство Ватикан, 121 год назад Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония, 392 года назад был заложен мавзолей Тадж-Махал. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Казани стартует пятый тур Чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд: казанский «Динамо-Ак Барс» сыграет против столичного «Востока».
Кто родился: художник Поль Гоген и философ Петр Чаадаев
- 1794 — русский философ Петр Чаадаев (скончался 26 апреля 1856 года). Автор «Философических писем», публикация которых стала, по словам Герцена, «выстрелом среди ночи». В этой работе Чаадаев весьма критически оценивал Россию, идеализировал Западную Европу, критиковал крепостное право. По резолюции царя Чаадаева объявили умалишенным и запретили выходить из дома. Семь лет продлился этот фактический домашний арест. До конца жизни философа считали сумасшедшим.
- 1848 — французский художник, крупнейший представитель постимпрессионизма Поль Гоген (скончался 8 мая 1903 года).
- 1909 — американский врач-анестезиолог и автор знаменитой шкалы Апгар Вирджиния Апгар (скончалась 7 августа 1974 года). Согласно этой шкале, состояние здоровья каждого новорожденного оценивают по пяти показателям: частота сердечных сокращений, дыхание, мышечный тонус, рефлексы и цвет кожи младенца.
- 1938 — советская актриса Татьяна Лаврова (скончалась 16 мая 2007 года). В ее фильмографии около тридцати работ, среди которых — роли в картинах «Испытательный срок», «Время, вперед!», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Дневной поезд», «Дни хирурга Мишкина», «Долгая дорога к себе», «Вишневый сад» и другие. А широкая известность к Лавровой пришла после картины Михаила Ромма «Девять дней одного года».
- 1952 — русская писательница, автор книг в жанре «иронический детектив» Дарья Донцова. На протяжении нескольких лет занимала первое место в России в рейтинге авторов взрослой художественной литературы по суммарному тиражу издаваемых книг в год.
- 1952 — турецкий писатель Орхан Памук. В 2006 году он получил Нобелевскую премию как автор, «который в поисках меланхоличной души родного города нашел новые символы для столкновения и переплетения культур». В 2021-м выпустил роман «Ночи чумы», после которой адвокат Таркан Юлюк из провинции Измир подал жалобу на то, что Памук «оскорбил Ататюрка». Сам автор говорил, что писал роман «с большим уважением и восхищением перед либертарианскими и героическими лидерами страны». Книга выходила на русском языке.
- 1978 — директор колледжа Казанского инновационного университета имени Тимирясова Юлия Хадиуллина.
Кто скончался: Иван Мичурин и композитор Сара Садыкова
- 1848 — первый русский литературный критик Виссарион Белинский (родился 11 июня 1811 года). Прожив на свете неполных 36 лет, провинциал, не окончивший гимназию и университет, покорил столицу и на протяжении многих лет формировал в обществе литературные вкусы и убеждения. Оставил литературное наследие в 13 томах, фундаментальные статьи о творчестве Пушкина и Лермонтова. Кроме того, Белинский явился основоположником театральной критики в России.
- 1935 — русский биолог и селекционер Иван Мичурин (родился 27 октября 1855 года). Он организовал первый в России селекционный питомник. В 1913 году Мичурину было сделано предложение от Департамента земледелия США — биолога переманивали жить в Америку или, как минимум, хотели купить у него коллекцию растений. Он отказался. Разработав селекциию плодово-ягодных растений методом отдаленной и вегетативной гибридизации, Мичурин внес огромный вклад в науку.
- 1954 — английский математик Алан Тьюринг (родился 23 июня 1912 года). В память о выдающемся ученом одна из ежегодных наград Ассоциации вычислительной техники называется Премия Тьюринга — это самая престижная премия в информатике. Он разработал понятие абстрактной цифровой вычислительной машины, получившей впоследствии название «машины Тьюринга» . Она легла в основу теории алгоритмов.
- 1986 — первая татарская женщина-композитор Сара Садыкова (родилась 1 ноября 1906 года). Музыкальное образование она получала в Московской консерватории, играла в местном татарском театре, а потом и казанском. 10 лет она — солистка Татарского театра оперы и балета. В частности, ее голос звучал в ключевых спектаклях и операх «Сания», «Качкын», «Галиябану», «Башмагым», «Илдар» и «Кандры буен», «Наемщик». В 1942-м написала первую песню — «Көтәм сине...». И с тех пор считается одной из главных песенников Татарстана.
- 2015 — британский актер Кристофер Ли (родился 27 мая 1922 года). Известность ему принесла роль графа Дракулы. Не менее важными для актера стали роли в фильме «Человек с золотым пистолетом», трилогиях «Властелин колец»и «Хоббит, приквелах «Звездных войн».
- 2018 — советский и российский конструктор Виктор Толмачев (родился 11 августа 1934 года). С 1964 года он работал в КБ «Антонов», прошел путь от инженера до главного конструктора самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». Он также принимал участие в разработке и создании практически всех «антоновских» самолетов и их модификаций. С 1991 года занимал пост технического директора авиакомпании «Волга-Днепр».
Праздники: День безопасности и День пищевых продуктов и краудфандинга
- Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Учреждая этот праздник в 2018 году, ООН ставила своей задачей привлечение внимания государств к проблемам здорового питания населения и качеству продуктов.
- День краудфандинга. В 2012 году в этот день официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов — сайт Planeta.ru. С тех краудфандинг стремительно набирал популярность и активно используется в стране по сей день.
События в истории: конка в Москве, открытие полония, первый видеомагнитофон
- 1628 — английский король Карл I утвердил «Петицию о правах». В документе содержался протест против многочисленных нарушений монархической властью прав и свобод граждан, охранявшихся британским законодательством со времен раннего средневековья. Изначально король пытался помешать обсуждению петиции и грозил распустить парламент. Однако палата общин отказалась выделить деньги на войну с Францией до утверждения Петиции, и монарх вынужден был отступить.
- 1632 — в индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал. Он полностью выстроен из белого мрамора. Его архитектурный дизайн основан на арабо-мусульманской концепции абсолютной симметрии, где каждый элемент гармонично вписывается в главную структуру сооружения. Архитектурный ансамбль мавзолея включает также мечеть, гостевой дом и парк.
- 1872 — в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги. В этот день военное министерство проложило по центральным улицам города первую временную линию — от Тверской заставы до Красной площади. Конка стала предшественником электрического трамвая и использовалась до 1912 года.
- 1903 — в Берлине Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония. Название элементу придумала Мария Кюри — элемент стал называться полонием в честь ее родины Польши. Полоний в дальнейшем нашел применение, в том числе в качестве инициатора ядерной реакции во второй американской бомбе «Толстяк», сброшенной 9 августа 1945 года на Нагасаки. Первую бомбу — «Малыш», которую использовали на Хиросиме тремя днями ранее, устраивали по другому принципу. В последующем полоний использовали как источник ионизации воздуха на предприятиях с использованием чувствительной к статическому электричеству аппаратуры, и в портативных источниках тепла для космических аппаратов.
- 1927 — в Италии был создан один из самых известных профессиональных футбольных клубов Италии «Рома». Команда дважды доходила до финалов Лиги чемпионов УЕФА и кубка УЕФА, а также стала победителем Лиги конференций УЕФА 2022.
- 1929 — в соответствии с Латеранскими соглашениями было образовано государство Ватикан. Он является резиденцией Папы Римского, главы Католической церкви, и славится своей архитектурой и всемирно известными произведениями искусства.
- 1965 — корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон. Устройство стоило $995.
- 1983 — с Байконура запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-16» для исследования Венеры. Приполярная область планеты, картографированием которой занималась «Венера-16», до ее полета была «белым пятном».
- 1990 — патриархом Московским и всея Руси избрали Алексия II. Благодаря его стараниям произошло объединение Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом.
- 2021 — президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. В мае того года депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали выход России из него. Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифицирован Россией.
- 2023 — президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, осужденную на 6 лет. Ее задержали вместе с оппозиционером Романом Протасевичем в конце мая 2021 года и признали виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.
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