Сергей Степашин: книгу «нельзя сравнивать с колбасой, водкой и колготками»

На фестивале-форуме «Литературный флагман России» поговорили о взаимодействии государства с книгоиздателями

Фото: Динар Фатыхов

С 23 по 25 мая в Казани проходил Всероссийский фестиваль-форум «Литературный флагман России». Программа состояла из двух частей — творческие встречи с писателями, а также деловой и образовательный блок. На итоговой пленарной сессии «Книжная индустрия нового времени» представители отрасли и чиновники обсудили вызовы, экономику и будущее книги.

Государство и книга

До 2022 года книжная индустрия обладала определенным уровнем свободы. Государству в большей степени не было дела до книжников. Они публиковали и продавали то, на что был запрос в обществе. Но последние два года государство обнаружило, что не имеет представления о том, что выходит на книжный рынок России. Затем был принят ряд законов, которые в том числе оказали влияние на книжную индустрию. Это законы об иноагентах и запрете ЛГБТ-пропаганды. Книги некоторых авторов были сняты с продаж. И, скорее всего, эпопеей с романом Сорокина «Наследие» дело не ограничится, поскольку чиновники постоянно выдвигают инициативы, связанные с контролем книгоиздания.

— Российский книжный союз (РКС) работает вместе с государством, хотя мы общественная организация. Когда наступили непростые времена, была подготовлена записка в адрес нашего президента: нужно понять, какие книги читать можно, а какие — нельзя. И было предложено создать экспертный совет в РКС как саморегулируемую общественную организацию, которая помогла бы дать какие-то оценки. Мы, конечно, не Горлит и не цензура. Это с одной стороны. А с другой — защитить писателей, издателей и книжные магазины, — сказал президент РКС Сергей Степашин.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

История с экспертным советом началась в апреле этого года, после скандала вокруг романа Владимира Сорокина «Наследие». Следственный комитет усмотрел в книге пропаганду педофилии. И поскольку оценивать содержание книг в условиях новых законов стало довольно сложно, РКС решил создать внешнюю общественную организацию, которая будет проверять произведения на соответствие законодательству. Так появился экспертный совет. В него вошли представители Роскомнадзора, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, религиозных конфессий, Ассоциации юристов России, Российской академии образования, Литературного института им. Горького и других организаций. Только почему-то нет представителей издательств, что было бы логичнее.

Именно этот экспертный совет рекомендовал снять с продаж книги Ханьи Янагихары, Майкла Каннингема, Мадлен Миллер. Книжному сообществу не очень понятно, как работает этот экспертный совет и кто именно из экспертов в него входит. Опять-таки неясны его цели. Если совет работает, по словам Степашина, с государством, то какую защиту от цензуры он может предоставить писателям и издателям?!

Экономика и книга

С экономической точки зрения в книгоиздании тоже все не очень хорошо. За I квартал 2024 года количество выпущенных книг сократилось на 2,9%, а стоимость подорожала на 4,1%. Но у Степашина другое видение рынка:

— Мы создали (в хорошем смысле слова) рыночные условия для книгоиздательств. Они самоокупаемые. Особенно хорошие издательства. Но книга должна быть более доступной. Тысячу раз об этом говорил, но воз и поныне там. Все-таки налог на добавленную стоимость нужно убирать (сейчас НДС на книги составляет 10%, — прим. ред.). Это будет мизерная потеря для бюджета, но книга будет дешевле. Книга — это социальный, нравственный продукт. Его нельзя сравнивать с колбасой, водкой и колготками. Прибыль из книги выбивать нельзя, — сказал Сергей Степашин.

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев согласился, что есть проблемы с доступностью книг. Но главную он видит не в этом. А в детской литературе.

— К сожалению, у нас на книжном рынке детских книг всего 20%. Здорово, что в Год семьи РКС запустил большое количество инициатив: «Читающая мама», премии для детских писателей и т. д. Еще нужно обновлять школьные библиотеки. Мы провели исследование, по которому выяснилось, что более 80% книг современных авторов было закуплено в 80-х и 90-х годах, — сказал Капьев.

На встрече присутствовал руководитель аппарата раиса РТ Асгат Сафаров, чья книга «Закат «казанского феномена» была переиздана в издательстве «Эксмо». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одно из главных решений по выходу из кризисных ситуаций Евгений Капьев видит в развитии литературы русскоязычных авторов, в том числе региональных.

— Сейчас самое лучшее время для национальных писателей. У нас появилась целая плеяда молодых талантливых русских авторов, их с удовольствием экранизируют. Уверен, российских молодых писателей будет еще больше, — оптимистично добавил генеральный директор «Эксмо».

Кино и книга

Не секрет, что на гонорары от писательства прожить невозможно. Конечно, если вы не Виктор Пелевин. Практически у всех современных российских авторов есть основная работа, а писательством они занимаются в свободное время. Но сейчас хорошо развивается кроссиндустриальность. Один из самых успешных таких проектов — это компьютерная игра Metro 2033, которую создали по мотивам одноименной книги Дмитрия Глуховского (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Но, конечно же, самое частое взаимодействие у книги с кинематографом.

— Мы наладили серьезную работу с киноиндустрией. За прошлый год поставили рекорд по экранизациям: продали права на 30 фильмов. В этом году, я думаю, будет больше. Но еще есть потенциал в работе с театром. Во всем мире в театре ставят спектакли по произведениям современных авторов. В России этого явно не хватает, — рассказал Евгений Капьев.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова, президент РКС Сергей Степашин, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Владимир Григорьев, писатель Алексей Варламов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Экранизации действительно подстегивают продажи книг, по которым сняли фильм или сериал. А это, в свою очередь, влияет на доход писателей. Но больше всего им приносят все-таки не продажи прав для адаптации под компьютерные игры или кино, а сотрудничество с книжными сервисами. Сейчас это пока единственный источник достойного заработка для современных российских авторов. Ну и, конечно, выход книги в Европе или США, что, увы, бывает нечасто.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».