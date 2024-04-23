Книгу Владимира Сорокина «Наследие» сняли с продаж

Фото: Екатерина Петрова

Пресс-служба издательства АСТ сообщила, что книгу Владимира Сорокина, а также ее электронные версии, сняли с продаж. Кроме этого произведения, с продажи сняли роман американского писателя Майкла Каннингема «Дом на краю света» и книга американского романиста Джеймса Болдуина «Комната Джованни».

«Данные книги были направлены на экспертизу Экспертного центра при Российском книжном союзе. Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП РФ), и должны быть изъяты из продажи», — прокомментировал представитель пресс-службы издательства АСТ.

Указанная в комментарии статья относится к запрету пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола. В ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ экстремистским движением и запретил его деятельность на территории РФ.

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Екатерина Петрова