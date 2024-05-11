Цены на книги выросли на 4,1% за первый квартал 2024 года

Фото: Екатерина Петрова

Ассоциация книгораспространителей совместно с журналом «Книжная индустрия» провели анализ продаж книг в России за первый квартал 2024 года. Полученные данные о продажах в книжных магазинах за этот период выявили как рост, так и падение в различных сегментах рынка книг.

За первые три месяца 2024 года продажи в денежном выражении выросли на 0,6%, в основном благодаря федеральной сети магазинов «Читай-город — Буквоед». Однако количество проданных книг сократилось на 3,0%, а средняя цена реализованной книги выросла на 4,1%, достигнув отметки в 481 рубль.

Художественная литература стала единственной тематикой, которая показала рост продаж в экземплярах, увеличившись на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот сегмент составил 29,8% от общего оборота книг в офлайн-рознице, а средняя цена художественной книги оставалась практически на уровне прошлого года, составив 511,6 рубля.

Лидером продаж стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», чья новая экранизация появилась на экранах в начале года.

В то же время продажи детской литературы сократились на 6,7%, а учебной литературы — на 24,0%. Доля детских книг в общем обороте составила 21,8%, а средняя цена книг жанра нон-фикшен увеличилась на 5,9%, достигнув 574,3 рубля.

Среди самых популярных авторов за первые три месяца 2024 года оказались китайская писательница Мосян Тунсю, Ольга Примаченко, Анна Джейн, Михаил Булгаков и Джон Стрелеки. Вместе с тем по-прежнему «Чебурашка» Анны Масловой возглавляет рейтинг продаж детской литературы.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова