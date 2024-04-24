Книги Ханьи Янагихары и Мадлен Миллер рекомендовано снять с продаж

Фото: Екатерина Петрова

Издательство АСТ отправило книгораспространителям письмо с рекомендацией к изъятию из продажи романов «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер. В письме указывается наличие в произведениях элементов, подпадающих под статью о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Получение письма подтвердили «Ведомостям» несколько крупных книжных магазинов, включая «Москву» в Москве, «Дом книги» в Санкт-Петербурге и Группу компаний «ЛитРес». Позднее пресс-служба издательства АСТ уточнила, что Пресненская межрайонная прокуратура Москвы направила предостережение относительно романов «Маленькая жизнь» и «Песнь Ахилла», указав на недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности и защите информации.

Ранее с продаж сняли книги Владимира Сорокина «Наследие», Майкла Каннингема «Дом на краю света» и Джеймса Болдуина «Комната Джованни».

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Екатерина Петрова