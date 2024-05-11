В России на 2,9% сократилось количество выпущенных книг

Фото: Екатерина Петрова

Комплекс «Российская книжная палата» вместе с Российской государственной библиотекой опубликовали данные о выпуске книг и брошюр за первый квартал 2024 года. За первые три месяца этого года сократилось количество выпущенных книг и брошюр на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а совокупный тираж снизился на 4,4%. Особенно отчетливо сокращение затронуло книги в обложке — их выпуск снизился на 8,4%, в то время как количество книг в переплете увеличилось на 6,6%.

Однако за этот период количество новинок увеличилось на 1,2%, хотя количество переизданий сократилось значительно — на 30,7% по наименованиям и на 7,6% по тиражу.

По тематике книг большая часть выпуска пришлась на политическую и социально-экономическую литературу (24,4% от общего количества выпущенных названий), за которой следуют художественная литература (21,6%), литература по образованию, культуре и средствам массовой информации (13,3%) и детская литература (11,9%).

Среди издательств лидерами по количеству выпущенных изданий стали АСТ, «Эксмо», издательская группа «Просвещение», «Азбука-Аттикус» и издательство «Симбат».

Самыми издаваемыми авторами в жанре художественной литературы для взрослой аудитории читателей стали Анна Джейн, Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Стивен Кинг и Джейн Остен, а в жанре детской литературы — Астрид Линдгрен, Елена Ульева, Холли Вебб, Скотт Коутон и Александр Пушкин.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова