В России начал работать экспертный центр для проверки книг на соответствие законам

Фото: Екатерина Петрова

На базе Российского книжного союза (РКС) начал функционировать экспертный центр для анализа печатных и электронных книжных изданий, за исключением учебников, нормативных и официальных изданий. Основная цель — оценка книг на соответствие законодательству. По словам РКС, в состав центра входят представители Роскомнадзора (РКН), Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России, Федерации еврейских общин России, Ассоциации юристов России, Российской академии образования, Литературного института им. А.М. Горького и других организаций.

О создании такого органа говорили еще в январе 2023 года на встрече представителей издательств с РКС и РКН. Предполагается, что экспертный совет будет выявлять книги, подлежащие изъятию из продажи в связи с нарушением законов, включая закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Информация о запуске экспертного центра появилась после того, как по рекомендации экспертного центра издательская группа АСТ, входящая в крупнейшую в России издательскую группу «Эксмо-АСТ», временно приостановила продажу романов Владимира Сорокина «Наследие», Майкла Каннингема «Дом на краю света» и Джеймса Болдуина «Комната Джованни». Экспертное заключение указало на наличие информации, запрещенной к распространению согласно закону о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола.

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Екатерина Петрова