АО Татагролизинг
Общая информация
Компания создана в августе 2005 года путем преобразования Государственного унитарного предприятии «Лизинговая компания «Татагропромкомплект». Учредителем считается министерство земельных и имущественных отношений РТ. Компания является учредителем двух крупнейших сельхозпредприятий Лениногорского района РТ: ООО АФ «Ялтау» (животноводческое направление) и ООО АФ «Лениногорская» (растениеводство), в состав которых входит 11 подразделений.
Акционеры: Министерство земельных и имущественных отношений РТ (100%)
Генеральный директор — Зиганшин Азат Ильдусович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Высокогорский район, с. Киндери, ул. Лесная, 12
- Телефон: (843) 203-85-00
- Email: info@tatagrolizing.ru
- Сайт: www.tatagrolizing.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017