АО Казэнерго

Общая информация

АО «Казэнерго», ведущее свою историю с 1965 года, в форме акционерного общества было создано в 2016 году путем объединения ОАО «Казэнерго» (прежнее название МУП «Казанское предприятие тепловых сетей») и МУП «Казгорсвет». «Казэнерго» занимается реализацией тепловой энергии, выработанной собственными котельными, а также покупной тепловой энергии, деятельностью по эксплуатации, текущему, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов коммунального теплоснабжения и котельных, находящихся на обслуживании и балансе предприятия, а также обслуживанием системы наружного освещения города.

Объем реализации тепловой энергии составляет около 1,9 Гкал год, имеет 136 котельных и 26 тепловых пунктов, обслуживает 261 км тепловых сетей.

АО «Казэнерго» осуществляет эксплуатацию 80 367 светоточек наружного освещения, 2 600 км сетей наружного освещения.

Производственное объединение «Казэнерго» — это энергорайоны, территориально разделённые по административному делению города; центральная диспетчерская служба; производственная газовая служба; производственная служба электрохозяйства; производственная служба по монтажу, ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов и автоматики; производственная химическая служба; служба производственного контроля, наладки и испытания энергетического оборудования.

В предприятие входят цех ремонта оборудования, трубозаготовительный цех, ремонтно-строительное управление, специализированное управление по внедрению энергосберегающих технологий и оборудования, автотранспортное хозяйство.

Генеральный директор — Абдулхаков Рустам Рифгатович

Председатель совета директоров — Калинкин Денис Геннадьевич

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