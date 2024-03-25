Всероссийская акция «Диктант Победы» пройдет 26 апреля

Всероссийская акция «Диктант Победы» состоится 26 апреля в шестой раз. Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет по всей России и за рубежом. В этом году задания диктанта будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам. Принять участие в акции может любой желающий.

Площадки диктанта откроются во всех 89 регионах России и в 50 иностранных государствах. Вопросы диктанта переведут на пять языков: английский, французский, арабский, китайский и испанский. Центральной площадкой акции в Москве традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе. Для подготовки к диктанту организаторы запланировали открытый лекторий в восьми федеральных округах. Помимо этого будут работать мультимедийные выставки и цифровые экскурсии. Подготовиться к «Диктанту Победы» помогут и тренировочные тесты на портале Диктантпобеды.РФ.

Организаторами акции выступают Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество, партия «Единая Россия» при содействии Минпросвещения России, Рособрнадзора, Россотрудничества, движения «Волонтеры Победы», Российского союза ветеранов, Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и др. Ранее руководитель фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков рассказал, что на протяжении 20 лет существования «Тотального диктанта» его участниками стали около 4 миллионов человек.

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Разиль Самигуллин