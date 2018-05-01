Сооснователь WhatsApp Ян Кум покинул должность главы компании

Сооснователь мессенджера WhatsApp и гендиректор одноименной компании Ян Кум (слева на постере) покинул пост. О своем решении он объявил на своей странице в Facebook.

«Около десяти лет назад мы с Брайаном (Эктоном) основали WhatsApp, и это стало удивительным путешествием с лучшими людьми, но сейчас настало время двигаться дальше» — написал он.



Он также отметил, что у мессенджера сильная команда, которая «будет продолжать делать удивительные вещи». «Я ухожу в то время, когда люди используют WhatsApp больше, чем я мог себе представить» — подчеркнул Кум.



При этом он отметил, что будет поддерживать WhatsApp, но вне компании.

Напомним, что в феврале 2014 года Whatsapp был продан компании Facebook за 19 миллиардов долларов. В результате этой сделки Кум стал миллиардером акционером Facebook.

