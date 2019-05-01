Владимир Путин подписал закон об "ипотечных каникулах"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об "ипотечных каникулах". Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ипотечные каникулы" длительностью до шести месяцев могут быть предоставлены по просьбе заемщика, который оказался в трудной жизненной ситуации. К ним относят потерю кормильца, временную нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%. "Ипотечные каникулы" станут предоставлять по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей.

Напомним, ранее Совет Федерации одобрил закон об "ипотечных каникулах». Новые нормы будут распространяться также на действующие кредитные договоры.

