В Россию привезли кубок чемпионата мира по футболу

Кубок чемпионата мира по футболу сегодня привезли во Владивосток. Об этом сообщает ТАСС.

Специальный борт доставил трофей в сопровождении чемпиона мира по футболу Жилберту Силвы, посла тура кубка Виктории Лопыревой и посла чемпионата мира Натальи Водяновой.

Кубок в течение двух дней будет располагаться в специальном шатре на центральной площади города. Затем его отправят в другие города России, принимающие матчи ЧМ 2018 года.

Жители Казани смогут увидеть кубок 17 мая 2018 года. 15 июля 2018 года станет известна команда-победительница чемпионата мира по футболу. После этого кубок вернется в музей мирового футбола в Цюрихе, а чемпионы мира получат копию трофея.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. Всего 11 российских городов примут футбольные матчи: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Саранск, Сочи, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону.

