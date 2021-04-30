Путин подписал закон об отмене «Дня тишины» во время многодневного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене «Дня тишины» во время многодневного голосования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает, в случае проведения многодневного голосования предвыборная агитация завершается в 00.00 первого дня выборов.

Теперь запрет на предвыборную агитацию распространяется лишь на дни голосования. Ранее законом запрещалось проводить предвыборную агитацию в «день тишины» и в день выборов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Документ устанавливает, что при обжаловании решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата административное исковое заявление можно подать в вышестоящую избирательную комиссию в течение пяти дней. Решение комиссии, принятое по жалобе, можно обжаловать лишь в суде.

В феврале идею отмены «дня тишины» одобрила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Государственная Дума приняла законопроект в третьем чтении 22 апреля.



Татьяна Демина