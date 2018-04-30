Геологи из России открыли на Камчатке новый минерал

Российские геологи обнаружили в трещинах вулкана на Камчатке новый минерал и дали ему имя дравертит в честь советского специалиста по минералогии, геологии и изучению метеоритов Петра Драверта.



Ученые исследовали вулкан Толбачик на Камчатке и достали из вулканических трещин образцы минералов, которые показались им странными. Электронно-зондовый микроанализатор помог установить химический состав находки.

«Это оказалась смесь сульфатов — меди с примесью цинка и незначительным количеством магния, при полном отсутствии водородсодержащих групп. При этом безводородные сульфаты как меди, так и магния в природе достаточно редки», — передают «Известия».со ссылкой на исследователей.

Один из участников исследования, главный научный сотрудник кафедры минералогии геологического факультета МГУ Игорь Пеков добавил, что большинство недавно обнаруженных минералов имеет сложный химический состав.

«У найденного нами образца он очень простой. При этом на момент открытия его аналогов или близких «родственников» как в химическом, так и в структурном отношении не нашлось даже среди намного более многочисленных синтетических неорганических веществ», — сказал Пеков.

Отмечается, что открытый минерал обладает упорядоченной структурой и высокой химической устойчивостью.

Напомним, недавно Татарское геологоразведочное управление (ТГРУ) отпраздновало двойной юбилей — 25-летие и 80 лет со дня основания своего предшественника — Геологического управления Татарской АССР.