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Новым императором Японии стал Нарухито

18:19, 30.04.2019
Новым императором Японии стал Нарухито
Фото: commons.wikimedia.org

Наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора Японии. Это произошло в 00.00 часов 1 мая по токийскому времени (18.00 30 апреля по мск).

Вместе с этим в Японии начался первый год эры Рэйва («Прекрасной гармонии»). Данная система используется в стране для летоисчисления наряду с общепринятой международной, пишет ТАСС.

Ранее японский император Акихито официально отрекся от престола спустя 30 лет правления. Он выразил надежду на то, что при новом императоре жители Японии и всего мира будут жить мирно и счастливо.

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