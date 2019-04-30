Новым императором Японии стал Нарухито

Наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора Японии. Это произошло в 00.00 часов 1 мая по токийскому времени (18.00 30 апреля по мск).

Вместе с этим в Японии начался первый год эры Рэйва («Прекрасной гармонии»). Данная система используется в стране для летоисчисления наряду с общепринятой международной, пишет ТАСС.



Ранее японский император Акихито официально отрекся от престола спустя 30 лет правления. Он выразил надежду на то, что при новом императоре жители Японии и всего мира будут жить мирно и счастливо.

