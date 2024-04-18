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День в истории 18 апреля: 5 лет памятнику Тукая в Уфе, 135 лет со смерти Марджани, старт Milmax Science Kazan

07:00, 18.04.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 18 апреля 2024 года

День в истории 18 апреля: 5 лет памятнику Тукая в Уфе, 135 лет со смерти Марджани, старт Milmax Science Kazan
Фото: Реальное время

17 апреля пройдет открытие четвертого Фестиваля популяризации науки Milmax Science Kazan 2024. Отмечаются Международный день памятников и исторических мест и Всемирный день радиолюбителя. Пять лет назад Рустам Минниханов открыл в Уфе памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю, 100 лет назад утвержден Государственный флаг СССР, 135 лет назад скончался великий татарский просветитель, мусульманский богослов, философ и педагог Шигабутдин Марджани. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Открытие четвертого Фестиваля популяризации науки Milmax Science Kazan 2024 в казанском ИТ-парке на Петербургской в Казани. Он продлится до 21 апреля и пройдет в том числе в ИТ-парке им. Башира Рамеева. На фестивале выступят более 20 спикеров-ученых, специалистов и популяризаторов науки из Казани и других городов, одним из гостей фестиваля станет космонавт-испытатель отряда им.Ю.А.Гагарина Сергей Ревин, а на закрытии фестиваля выступит известный телеведущий, музыкант и шоумен, экс-ведущий передачи «Галилео» на СТС Александр Пушной.
  • Гала-концерт XXIV Ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

Кто родился: Фердинанд Тимурханов и Дмитрий Анисимов

  • 1917 — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Георгий Вицин (скончался 22 октября 2001 года). Известность ему принесли комедийные фильмы Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
  • 1937 — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
  • 1939 — художественный руководитель Казанского цирка с 30-летним стажем Альберт Гадельшин.
  • 1956 — начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов.
Фердинанд Тимурханов справа. Роман Хасаев / realnoevremya.ru
  • 1961 — советский и российский стрелок, серебряный призер Олимпийских игр Светлана Демина. В честь нее названа улица в Тетюшах.
  • 1962 — директор Казанского филиала Российского государственного университета правосудия Рамиль Шарифуллин.
  • 1965 — ректор Набережночелнинского государственного педагогического университета Альфинур Галиакберова.
  • 1977 — бывший глава Комитета ЖКХ Казани, учредитель и директор ООО «Центр стратегических инициатив» Дмитрий Анисимов.
  • 1980 — директор филиала ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.

Кто скончался: Альберт Эйнштейн и основатель первой татарской национальной организации

  • 1849 — русский архитектор, один из создателей русского ампира Карл Росси (родился 29 декабря 1775 года).
  • 1889 — великий татарский просветитель, мусульманский богослов, философ и педагог Шигабутдин Марджани (родился 16 января 1818 года). Он стоял у истоков реформы мусульманского образования, написал бо­лее 30 сочи­не­ний на арабском, татарском и персидском язы­ках. В Татарстане в честь него названы улица, мечеть, издательский дом, школы и гимназии, а также институт истории.
  • 1945 — английский ученый-электротехник Джон Флеминг (родился 29 ноября 1849 года). Изобретатель первой электронной лампы.
  • 1955 — немецкий физик Альберт Эйнштейн (родился 14 марта 1879 года). Один из основателей современной физики, автор теории относительности. Лауреат Нобелевской премии за заслуги в области теоретической физики и особенно за открытие законов фотоэффекта. По версии журнала Time является персоной XX века.
  • 2019 — татарский общественный деятель Айрат Ибрагимов (родился 10 февраля 1936 года). В 1988 году он основал и зарегистрировал первую в СССР татарскую национальную организацию «Туган тел».
  • 2022 — советский и российский театральный режиссер и педагог, народный артист России Леонид Хейфец (родился 4 мая 1934 года).

Праздники: день памятников и радиолюбителя

  • Международный день памятников и исторических мест. Установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданного при ЮНЕСКО, отмечается с 1984-го.
Памятник Карлу Фуксу. Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • Всемирный день радиолюбителя. Дата связана с тем, что 18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей.
  • День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Установлен федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

События в истории: в ССРР утвердили Государственный флаг и создали спортивное общество «Динамо»

  • 1846 — американец Роял Хаус запатентовал печатающий телеграфный аппарат, который мог передавать 40 слов в минуту. Патентом владели судья Сэмюэл Селден и шериф Хайрам Сибли, которые основали компанию New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company, будущую Western Union.
  • 1898 — в Казани проведена первая документальная киносъемка. На ней зрители могли увидеть театральных актеров, выходивших из театра после репетиции.
  • 1906 — землетрясение в Сан-Франциско. В результате погибло до трех тысяч человек, порядка 300 тысяч остались без крова. В целом было разрушено большинство зданий города.
  • 1902 — в Великобритании впервые опробовали метод дактилоскопии для опознания преступника. В сентябре это стало доказательством вины.
  • 1922 — в Москве была основана футбольная команда МКС. Сейчас она называется «Спартак».
  • 1922 — в Москве начал ходить первый автобус.
  • 1923 — появилось московское спортивное общество «Динамо».
  • 1924 — утвержден Государственный флаг СССР.
  • 1953 — в Англии совершил первый коммерческий полет первый в мире турбовинтовой самолет.
  • 2018 — президент России Владимир Путин подписал закон, который позволял гражданам с 2019 года свободно заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев и их части, сучья и ветви для собственных нужд.
  • 2019 — Рустам Минниханов открыл в Уфе памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю.
Дарья Пинегина
ОбществоИстория Татарстан

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