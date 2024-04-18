День в истории 18 апреля: 5 лет памятнику Тукая в Уфе, 135 лет со смерти Марджани, старт Milmax Science Kazan
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 18 апреля 2024 года
17 апреля пройдет открытие четвертого Фестиваля популяризации науки Milmax Science Kazan 2024. Отмечаются Международный день памятников и исторических мест и Всемирный день радиолюбителя. Пять лет назад Рустам Минниханов открыл в Уфе памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю, 100 лет назад утвержден Государственный флаг СССР, 135 лет назад скончался великий татарский просветитель, мусульманский богослов, философ и педагог Шигабутдин Марджани. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Открытие четвертого Фестиваля популяризации науки Milmax Science Kazan 2024 в казанском ИТ-парке на Петербургской в Казани. Он продлится до 21 апреля и пройдет в том числе в ИТ-парке им. Башира Рамеева. На фестивале выступят более 20 спикеров-ученых, специалистов и популяризаторов науки из Казани и других городов, одним из гостей фестиваля станет космонавт-испытатель отряда им.Ю.А.Гагарина Сергей Ревин, а на закрытии фестиваля выступит известный телеведущий, музыкант и шоумен, экс-ведущий передачи «Галилео» на СТС Александр Пушной.
- Гала-концерт XXIV Ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».
Кто родился: Фердинанд Тимурханов и Дмитрий Анисимов
- 1917 — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Георгий Вицин (скончался 22 октября 2001 года). Известность ему принесли комедийные фильмы Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
- 1937 — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
- 1939 — художественный руководитель Казанского цирка с 30-летним стажем Альберт Гадельшин.
- 1956 — начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов.
- 1961 — советский и российский стрелок, серебряный призер Олимпийских игр Светлана Демина. В честь нее названа улица в Тетюшах.
- 1962 — директор Казанского филиала Российского государственного университета правосудия Рамиль Шарифуллин.
- 1965 — ректор Набережночелнинского государственного педагогического университета Альфинур Галиакберова.
- 1977 — бывший глава Комитета ЖКХ Казани, учредитель и директор ООО «Центр стратегических инициатив» Дмитрий Анисимов.
- 1980 — директор филиала ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.
Кто скончался: Альберт Эйнштейн и основатель первой татарской национальной организации
- 1849 — русский архитектор, один из создателей русского ампира Карл Росси (родился 29 декабря 1775 года).
- 1889 — великий татарский просветитель, мусульманский богослов, философ и педагог Шигабутдин Марджани (родился 16 января 1818 года). Он стоял у истоков реформы мусульманского образования, написал более 30 сочинений на арабском, татарском и персидском языках. В Татарстане в честь него названы улица, мечеть, издательский дом, школы и гимназии, а также институт истории.
- 1945 — английский ученый-электротехник Джон Флеминг (родился 29 ноября 1849 года). Изобретатель первой электронной лампы.
- 1955 — немецкий физик Альберт Эйнштейн (родился 14 марта 1879 года). Один из основателей современной физики, автор теории относительности. Лауреат Нобелевской премии за заслуги в области теоретической физики и особенно за открытие законов фотоэффекта. По версии журнала Time является персоной XX века.
- 2019 — татарский общественный деятель Айрат Ибрагимов (родился 10 февраля 1936 года). В 1988 году он основал и зарегистрировал первую в СССР татарскую национальную организацию «Туган тел».
- 2022 — советский и российский театральный режиссер и педагог, народный артист России Леонид Хейфец (родился 4 мая 1934 года).
Праздники: день памятников и радиолюбителя
- Международный день памятников и исторических мест. Установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданного при ЮНЕСКО, отмечается с 1984-го.
- Всемирный день радиолюбителя. Дата связана с тем, что 18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей.
- День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Установлен федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».
События в истории: в ССРР утвердили Государственный флаг и создали спортивное общество «Динамо»
- 1846 — американец Роял Хаус запатентовал печатающий телеграфный аппарат, который мог передавать 40 слов в минуту. Патентом владели судья Сэмюэл Селден и шериф Хайрам Сибли, которые основали компанию New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company, будущую Western Union.
- 1898 — в Казани проведена первая документальная киносъемка. На ней зрители могли увидеть театральных актеров, выходивших из театра после репетиции.
- 1906 — землетрясение в Сан-Франциско. В результате погибло до трех тысяч человек, порядка 300 тысяч остались без крова. В целом было разрушено большинство зданий города.
- 1902 — в Великобритании впервые опробовали метод дактилоскопии для опознания преступника. В сентябре это стало доказательством вины.
- 1922 — в Москве была основана футбольная команда МКС. Сейчас она называется «Спартак».
- 1922 — в Москве начал ходить первый автобус.
- 1923 — появилось московское спортивное общество «Динамо».
- 1924 — утвержден Государственный флаг СССР.
- 1953 — в Англии совершил первый коммерческий полет первый в мире турбовинтовой самолет.
- 2018 — президент России Владимир Путин подписал закон, который позволял гражданам с 2019 года свободно заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев и их части, сучья и ветви для собственных нужд.
- 2019 — Рустам Минниханов открыл в Уфе памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю.
- 2022 — правительство России утвердило концепцию перехода к предоставлению госуслуг в режиме 24/7.