Умер один из основателей первой татарской национальной организации Айрат Ибрагимов

Сегодня в Ульяновске в возрасте 83 лет скончался один из основателей первой татарской национальной организации общественный деятель Айрат Ибрагимов.

«С середины марта его ноги не ходили, лежал последние 2 недели», — рассказала дочь Ибрагимова.

По ее словам, Ибрагимов тяжело пережил смерть жены и перестал принимать участие в общественных мероприятиях, сообщает сайт «Татарские новости Ульяновской области».

Айрат Ибрагимов будет похоронен 19 апреля в селе Татарское Урайкино Старомайнского района Ульяновской области. Это родная деревня его жены Амины Ибрагимовой, где она похоронена.



Айрат Ибрагим родился 10 февраля 1936 года в селе Метевбаш Белебеевского района Башкирской АССР. Окончил танковое училище, жил во Владивостоке, затем переехал на родину супруги в Ульяновск.

В 1988 году он основал и зарегистрировал первую в СССР татарскую национальную организацию «Туган тел». В 1990—1996 годах работал в редакции газеты «Омет», позднее был постоянным корреспондентом на радио «Азатлык».



Напомним, что в феврале на 68-м году ушел из жизни член Национального совета («Милли шура») Всемирного конгресса татар Эдуард Ганеев.