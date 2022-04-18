Кабмин России утвердил концепцию перевода госуслуг в цифровой формат

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Кабинет министров РФ утвердил концепцию перевода госуслуг в цифровой формат. Об этом пишет ТАСС.

— Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно, — сказал он.

По его словам, такое решение позволит к концу следующего года избавиться от временных и финансовых затрат граждан, а также сократить сроки предоставления услуг.

Фото: duma.gov.ru

15 января министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что весной 2022 года Минцифры планирует запустить новое мобильное приложение «Госуслуги». По его словам, новая версия начнет подстраиваться под цифровую учетную запись пользователя, исходя из его интересов, и предлагать ему соответствующие услуги.

Ранее Михаил Мишустин анонсировал, что в 2022 году на «Госуслугах» будут доступны 100 новых сервисов. К примеру, это оформление некоторых пособий на детей, проведение техосмотра автомобилей, прием налоговых деклараций и регистрация прав на недвижимость.



Максим Кокунин