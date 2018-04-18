Путин подписал закон о свободном сборе валежника в лесу

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с 2019 года свободно собирать валежник для собственных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Он позволяет гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев и их части, сучья и ветви для собственных нужд.

Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму группой депутатов и сенаторов.