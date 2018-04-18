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Путин подписал закон о свободном сборе валежника в лесу

22:17, 18.04.2018 2
Путин подписал закон о свободном сборе валежника в лесу
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с 2019 года свободно собирать валежник для собственных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Он позволяет гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев и их части, сучья и ветви для собственных нужд.

Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму группой депутатов и сенаторов.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Давно пора. Леса уже 30 лет не знают, что такое санитарная чистка и гниют на корню, заражаясь от мусора. Никто за собой веток не убирает. Но не меньше беспокоит и здоровье президента- не надорвался ли он, наконец-то подписывая такой закон.
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  • Анонимно 19 апр
    Наконец-то, свершилось чудо! Мечты миллионов сбылись! Валежник, как национальное достояние - в дома десятков миллионов россиян! Великому руководителю Газпрома - зарплата в десятки миллионов в месяц! Разве это не счастье, а, товарищи? Мэнге Тау
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