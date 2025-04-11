Си Цзиньпин высказался об американских пошлинах

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине заявил, что Китай и ЕС должны вместе противостоять одностороннему запугиванию для защиты не только своих интересов, но и международных правил.

По словам Си Цзиньпина, Китай и ЕС должны выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду.

— В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя, — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Накануне, президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 145%.

Рената Валеева