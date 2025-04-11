Си Цзиньпин высказался об американских пошлинах
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине заявил, что Китай и ЕС должны вместе противостоять одностороннему запугиванию для защиты не только своих интересов, но и международных правил.
По словам Си Цзиньпина, Китай и ЕС должны выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду.
— В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя, — приводит его слова Центральное телевидение Китая.
Накануне, президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 145%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.