Уткельбаев Ренат Ильгизович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет(1997 г.), Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «менеджмент организации» (2012 г.).
Трудовая деятельность:
1997 — 1999 гг. — ординатор в Казанской государственной медицинской академии.
2000 — 2011 гг. — заместитель главного врача в Городской клинической больнице № 18 г. Казани.
2001 — 2007 гг. — помощник министра здравоохранения РТ, проректор Казанской государственной медицинской академии.
С 2010 г. — доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Казанской государственной медицинской академии.
С апреля 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница».
Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан (2013 г.), Отличник здравоохранения.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422770, Пестречинский район, с. Пестрецы. ул. Молодежная, 13
- Телефон: +7(84367) 3-22-82
- Email: Renat.Utkelbaev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018