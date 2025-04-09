Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении правил выдачи микрозаймов

МФО запретят выдавать займы с полной стоимостью свыше 100% годовых заемщикам, не погасившим долги

Фото: Татьяна Демина

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, направленный на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан при получении микрозаймов. Документ также предполагает увеличение максимальной суммы микрозайма для юрлиц и ИП. Об этом пишет РИА «Новости».

Законопроект запрещает МФО выдавать новые займы с полной стоимостью свыше 100% годовых заемщикам, не погасившим долги. Также вводится запрет на новацию и включение в основной долг сумм по процентам, неустойкам и штрафам.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Одновременно предлагается увеличить максимальную сумму микрозайма для юрлиц и ИП с 5 до 15 млн рублей. По мнению разработчиков, это расширит возможности малого и среднего бизнеса по привлечению доступного финансирования.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года — с переходным периодом до 1 января 2027 года, в течение которого будет действовать ограничение на количество одновременно действующих договоров с высокой процентной ставкой.

МФО в России могут обязать проводить идентификацию клиентов с использованием Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы при дистанционном заключении договоров займа.

Рената Валеева