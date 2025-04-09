Банк России опубликовал курс валют на 10 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 10 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар вырос на 0,63 рубля, евро — на 1,32 рубля, юань — на 0,07 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 86,09 рубля;
- евро — 95,09 рубля;
- юань — 11,64 рубля.
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