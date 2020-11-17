ГАУЗ Республиканский наркологический диспансер
Общая информация
«Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» — головное наркологическое учреждение республики. Его основным профилем является лечение больных, страдающих алкоголизмом и наркоманией.
Филиалы Республиканского наркологического диспансера расположены в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.
Руководитель — Ахметзянов Ильгиз Ильдарович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, ул Сеченова, 6
- Телефон: (843) 272-33-11
- Email: rnd.mzrt@tatar.ru
- Сайт: https://rnd-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 17.11.2020