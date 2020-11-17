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ГАУЗ Республиканский наркологический диспансер

Медицина

Общая информация

«Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» — головное наркологическое учреждение республики. Его основным профилем является лечение больных, страдающих алкоголизмом и наркоманией.

Филиалы Республиканского наркологического диспансера расположены в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Руководитель — Ахметзянов Ильгиз Ильдарович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, ул Сеченова, 6
  • Телефон: (843) 272-33-11
  • Email: rnd.mzrt@tatar.ru
  • Сайт: https://rnd-kazan.ru/

Дата последнего обновления: 17.11.2020

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