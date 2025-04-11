Китай повысит пошлины на товары из США до 125%

Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%, сообщает Центральное телевидение Китая. Об этом пишет РИА «Новости».

— Тарифная ставка будет скорректирована с 84% до 125%, — говорится в сообщении телеканала. Решение вступит в силу с 12 апреля.

В Министерстве коммерции КНР заявили, что Пекин также подал новый иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за дополнительного повышения тарифов со стороны Вашингтона.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Представители министерства отметили, что введение США «необычайно высоких пошлин» в отношении Китая превратилось «в игру в числа» и не имеет практического экономического значения.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине заявил, что Китай и Европейский Союз должны совместно противостоять «одностороннему запугиванию» для защиты как своих интересов, так и международных правил.

Рената Валеева