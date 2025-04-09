Набиуллина: половина замороженных активов россиян и компаний разблокирована

Около половины замороженных за рубежом активов граждан и компаний России удалось разблокировать к началу текущего года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет РИА «Новости».

— Одновременно вместе с Минфином и правительством в целом делаем все для разблокировки иностранных активов российских инвесторов. И с учетом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году, — сообщила Набиуллина.

Ранее, на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме, глава ЦБ подчеркивала, что заблокированные в качестве зеркальных мер западные активы не подлежат разморозке до появления достаточных оснований.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В феврале Набиуллина информировала о том, что после заморозки средств российских инвесторов, включая тех, кто не попал под санкции, ЦБ совместно с правительством разрабатывал различные механизмы для разблокировки этих активов. В 2023 году удалось разморозить около 570 млрд рублей в виде ценных бумаг и купонов, что затронуло около 1,5 млн человек.

Ситуация возникла после введения европейскими странами санкций против Национального расчетного депозитария (НРД) — центрального депозитария России — в 2022 году. В результате средства и ценные бумаги российских клиентов оказались заблокированными на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, а также в иностранных банках-корреспондентах.

В настоящее время многие российские банки, компании и физлица подали иски в российские суды к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, требуя разблокировки замороженных активов.

Рената Валеева