Миллиардеры разбогатели на рекордные $304 млрд за один день
Совокупное состояние самых богатых людей мира увеличилось на рекордные $304 млрд всего за один день. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.
Этот впечатляющий прирост стал самым крупным однодневным скачком за всю историю ведения рейтинга, превзойдя предыдущий рекорд в $233 млрд, зафиксированный в марте 2022 года.
Возглавляет список самых богатых людей мира американский предприниматель Илон Маск.
Резкий рост состояния мировых миллиардеров обусловлен обещанием президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин для некоторых торговых партнеров.
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