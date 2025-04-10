Миллиардеры разбогатели на рекордные $304 млрд за один день

Фото: Татьяна Демина

Совокупное состояние самых богатых людей мира увеличилось на рекордные $304 млрд всего за один день. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Этот впечатляющий прирост стал самым крупным однодневным скачком за всю историю ведения рейтинга, превзойдя предыдущий рекорд в $233 млрд, зафиксированный в марте 2022 года.

Возглавляет список самых богатых людей мира американский предприниматель Илон Маск.

Резкий рост состояния мировых миллиардеров обусловлен обещанием президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин для некоторых торговых партнеров.

Рената Валеева