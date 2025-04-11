Центробанк опроверг миф о жестких лимитах на снятие наличных в банкоматах с 1 сентября

Фото: Арсений Губаев

В Сети распространилась информация о том, что с 1 сентября будут введены жесткие лимиты на снятие наличных в банкоматах, ограничивающие сумму снятия до 50 тыс. рублей в сутки. Однако Центробанк опроверг эти слухи, назвав их «очередным мифом».

В действительности, 1 апреля 2025 года был принят закон (№ 41-ФЗ), который обязывает банки проводить антифрод-мероприятия при выдаче наличных денег через банкоматы. Эти положения закона вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Согласно закону, банк, прежде чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли человек деньги под влиянием мошенников. При проверке банк будет руководствоваться специальным перечнем признаков таких операций, который будет доступен на сайте Банка России. Проверку будет проводить банк, выдавший карту.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— Если банк найдет такие признаки, он должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки, а также незамедлительно уведомить клиента о причинах ограничения, — пояснили в Центробанке.

Это ограничение вводится для того, чтобы дать время человеку, возможно находящемуся под воздействием злоумышленников, обдумать ситуацию и отказаться от снятия денег и их передачи мошенникам.

Кроме того, закон обязывает банки ограничить выдачу наличных через банкоматы на сумму не более 100 тыс. рублей в месяц людям, чьи данные (включая информацию об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Эта мера направлена на противодействие злоумышленникам, занимающимся выводом и обналичиванием похищенных денег.

Рената Валеева