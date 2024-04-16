Татарстанских геофизиков наказали за утерю контейнера с радиационным источником

Ростехнадзор выписал штраф «дочке» нефтесервисного холдинга «ТаграС»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru компанией "ТНГ-Групп"

Потеря татарстанскими геофизиками во время поиска нефтяных месторождений в Иркутской области радиационного источника с цезием-137 привела к разбирательству ЧП в Ростехнадзоре и арбитраже. В «ТНГ-Групп» признали инцидент, отмечая, что это первый случай за 70-летнюю историю деятельности компании. Объявляли поиски и награду, призывая не вскрывать контейнер с опасным содержимым. Груз в итоге нашли, а ответственных наказали — в эти дни суд вынес решение. Подробности — в материале «Реального времени».



«Утеря была обнаружена только по прибытии»



Инцидент произошел еще зимой, когда группа исследователей «ТНГ-Групп» двигалась из Усть-Кута к Чаяндинскому месторождению нефти. Сообщалось, что для разведки местности они взяли с собой радиационный источник «ИГИ-Ц-4-2» — небольшую капсулу в специальном защитном коробе. Она была на борту передвижной каротажной станции на базе КАМАЗа, но в пути потерялась.

— Специально оборудованный автомобиль с коллективом промысловой партии двигался к месту проведения исследований по автозимнику между г. Усть-Кут и пикетом Анна (Непа). В период с 9 часов утра 12 января до 9 утра 13 января 2024 года при движении в неблагоприятных погодных условиях (сильная метель, торосы) на дороге произошла утеря защитного контейнера с находящимся внутри него источником Цезий-137 (ИГИ-Ц-4-2). Данный контейнер находился снаружи автомобиля, поэтому утеря была обнаружена только по прибытии, — подтвердили в компании.

Руководитель службы радиационной безопасности «ТНГ-Групп» обратился в полицию. Были организованы поиски, компания объявила награду. Цезий-137 используют в нефтяной и газовой промышленности для проведения комплекса геофизических исследований в скважинах. Он считается опасным радиоактивным веществом для человека, при длительном воздействии может привести к онкологическим заболеваниям. Поэтому радиационный источник перевозят в специальных защитных транспортировочных контейнерах с толстой свинцовой стенкой. Говоря о крайне малой вероятности того, что контейнер может быть случайно найден кем-то на удаленном зимнике, в компании все же предупредили, что вскрывать его ни в коем случае нельзя.

Данный контейнер находился снаружи автомобиля, поэтому утеря была обнаружена только по прибытии, подтвердили в компании. предоставлено компанией "ТНГ-Групп"

— Инцидент с утерей радиоактивного источника в ТНГ-Групп произошел впервые за более чем 70-летнюю историю компании. Сейчас проводятся следственные мероприятия, идет активный поиск контейнера. За информацию о нахождении утерянного контейнера мы готовы выплатить вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Как только станут известны причины произошедшего и будут установлены все обстоятельства, мы дополнительно проинформируем общественность, — уверял тогда гендиректор компании Ян Шарипов.

Спустя несколько дней контейнер удалось найти. К счастью, он не был поврежден и замеры не выявили превышение уровня радиационной безопасности. Источник направили в специальное место хранения для дальнейших оперативно-следственных мероприятий. В компании обещали провести внутреннее расследование, чтобы исключить повторение инцидента.

«ТНГ-Групп» — крупная российская нефтесервисная компания, входит в холдинг «ТаграС». Имеет в своей структуре комплекс промысловых, геологоразведочных и научно-производственных подразделений, работающих почти во всех нефтегазодобывающих регионах страны и за границей. Компания заявляет, что обладает опытом для работы в любых климатических условиях и может предоставить материал для успешного освоения и эксплуатации нефтегазовых месторождений в оптимальные сроки. В последние годы активно интегрируется на международные рынки нефтесервисных услуг, создавая филиалы и совместные предприятия на территории стран ближнего и дальнего зарубежья.

Компания заявляет, что может предоставить материал для успешного освоения нефтегазовых месторождений. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В минувшем году «ТНГ-Групп» показала выручку в 19,07 млрд и чистую прибыль в 1,13 млрд рублей. Ее дочернее предприятие «ТНГ-ЛенГИС» завершило год с оборотом в 1,04 млрд и ушло в минус на 189,2 млн рублей. Более успешны финансовые результаты холдинга «ТаграС»: выручка — 2,6 млрд, чистая прибыль — 5,6 млрд рублей.

«Контейнер с радиационным источником не был надежно закреплен»

Волжское МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора решило привлечь ООО «ТНГ-ЛенГИС» — дочернее предприятие нефтесервисной компании «ТНГ-Групп» к ответственности за случившееся. Фирме вменяют административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Это осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Представитель компании требования надзорного органа в суде признал. Сообщил, что «ТНГ-ЛенГИС» работает с радиационными источниками на основании лицензии. Это изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества (радиоизотопные скважинные приборы с закрытыми радионуклидными источниками до 3 категории потенциальной радиационной опасности включительно) и аппараты, содержащие радиоактивные вещества (твердотельные генераторы радона типов ГРТ-1 и ГРК-1).

Спустя несколько дней контейнер удалось найти, он не был поврежден, замеры не выявили превышение уровня радиационной безопасности. предоставлено компанией "ТНГ-Групп"

В феврале главный государственный инспектор межрегионального отдела инспекций в Чувашии, Марий Эл и Татарстане Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки компании выявил нарушения. Он установил, что при транспортировании закрытого радионуклидного источника (далее ЗРнИ) типа «ИГИ-Ц-4-2" фирма работала «с нарушением действующих на объекте документов по радиационной безопасности, что привело к происшествию, связанному с утерей ЗРнИ».

Так, оказалось, что в нарушение требований плана организации работ по ликвидации последствий аварии при транспортировании груза радиоактивных материалов геофизик Осипов И.М. и геофизик Шарюков М.Ф. не имеют разрешения на право ведения работ на объектах использования атомной энергии (ОИАЭ). При этом, согласно акту приема-передачи материальных ценностей, Шарюков передал радиационный источник Осипову. Далее Осипов передал источник Зиангирову P.P. для транспортировки. В нарушение требований ответственный за сопровождение груза не проконтролировал размещение и крепление груза на автомобиле.

— Груз с ЗРнИ не был закреплен должным образом. Непосредственная причина нарушения (утеря ЗРнИ типа ИГИ-Ц-4-2 №73 н) — «контейнер с радиационным источником не был надежно закреплен» и «сопровождающий сотрудник не проверил целостность и состояние замков», — говорится в материалах дела.

Цезий-137 используют в нефтяной и газовой промышленности для проведения комплекса геофизических исследований в скважинах. предоставлено realnoevremya.ru компанией "ТНГ-Групп"

Оснований для признания правонарушения малозначительным нет

Как показала проверка, другие требования инструкции по мерам обеспечения радиационной безопасности при работах с источниками ионизирующих излучений также не были соблюдены. Согласно им, «водителю должен быть назван безопасный оптимальный маршрут движения и пункты, в которые следует обращаться при аварии. Водитель обязан иметь маршрутный лист, подписанный руководителем работ и точно следовать указаниям, зафиксированным в маршрутном листе».

Выяснилось, что при транспортировании радиационного источника после его получения 29 декабря 2023 года Осиповым и до его утери 12—13 января 2024 года не был оформлен маршрутный лист. Инспектор указал, что нарушение установленных технологических регламентов, технологических процессов, инструкций и программ, которое привело к происшествию, инциденту, ядерной или радиационной аварии и возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей и окружающей среде, относится к грубым нарушениям условий действия лицензии.

При транспортировании радиационного источника после его получения и до его утери не был оформлен маршрутный лист. предоставлено realnoevremya.ru компанией "ТНГ-Групп"

В марте в отношении ООО «ТНГ-ЛенГИС» был составлен протокол об административном правонарушении (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ). Исследовав материалы дела и заслушав стороны, суд пришел к следующему выводу: он признал, что несоблюдение регламентов, последствиями которого стали инцидент с утерей радиационного источника и непосредственная угроза жизни или здоровью людей и окружающей среде, является грубым нарушением лицензионных требований при работе в области использования атомной энергии.

В то же время компания не представила доказательств, что приняла все необходимые и достаточные меры по недопущению выявленного нарушения. При таких обстоятельствах вина ООО «ТНГ-ЛенГИС» является установленной, указал суд.

Несоблюдение регламентов, последствиями которого стали утеря радиационного источника и угроза жизни или здоровью людей и окружающей среде, признали грубым нарушением. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом, вопреки доводам фирмы, оснований для признания правонарушения малозначительным и ее освобождения от ответственности нет. Отсутствие негативных последствий само по себе не может быть признаком малозначительности нарушения. «Существенная угроза охраняемым общественным отношениям в данной категории правонарушений заключается в пренебрежительном отношении лицензиата к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права», — говорится в деле.

Вместе с тем суд счел возможным применить в данном конкретном случае положения части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ, которая позволяет назначить наказание рублем — менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного статьей, при наличии исключительных обстоятельств. С учетом того, что это первое нарушение компании, размер штрафа для «ТНГ-ЛенГИС» снизили до 50 тысяч рублей.