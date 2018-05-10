ООО ТНГ-Групп
Общая информация
ООО «ТНГ-Групп» — крупнейшая нефтесервисная компания в РФ, созданная в 2006 году на базе ОАО «Татнефтегеофизика» (г. Бугульма).
ООО «ТНГ-Групп» проводит геолого-геофизические работы для разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа, оказывает полный спектр геофизических услуг в нефтяных и газовых скважинах, включая горизонтальные, контроль за разработкой месторождений, самые современные методы линейной и объемной сейсморазведки, электро-, грави-, магниторазведки, аэрокосмического дешифрирования, бурение эксплуатационных скважин (наклонно-направленных, горизонтальных), ремонт скважин старого фонда. Компания имеет филиалы во многих странах мира: Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Алжире, Ливии, Египте, Сирии, Иордании, Иране.
Руководитель — Шарипов Ян Галимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: 423236, РТ, г. Бугульма, ул. Ворошилова, 21
- Телефон: (85594) 7-75-12
- Email: tng@tng.ru
- Сайт: www.tng.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018