ООО ТНГ-Групп

Общая информация

ООО «ТНГ-Групп» — крупнейшая нефтесервисная компания в РФ, созданная в 2006 году на базе ОАО «Татнефтегеофизика» (г. Бугульма).

ООО «ТНГ-Групп» проводит геолого-геофизические работы для разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа, оказывает полный спектр геофизических услуг в нефтяных и газовых скважинах, включая горизонтальные, контроль за разработкой месторождений, самые современные методы линейной и объемной сейсморазведки, электро-, грави-, магниторазведки, аэрокосмического дешифрирования, бурение эксплуатационных скважин (наклонно-направленных, горизонтальных), ремонт скважин старого фонда. Компания имеет филиалы во многих странах мира: Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Алжире, Ливии, Египте, Сирии, Иордании, Иране.



Руководитель — Шарипов Ян Галимович

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