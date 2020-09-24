ООО ТаграС-Холдинг
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Холдинг «ТАГРАС» — российская компания, предоставляющая полный комплекс нефтесервисных услуг по обустройству и развитию инфраструктуры нефтяной и газовой промышленности.
Холдинг объединяет 11 дивизионов с общей численностью около 100 предприятий.
Руководитель — Назипов Ленар Лимович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, Гагарина, д. 10
- Телефон: (8553) 31-46-0
- Email: callcenter@tagras.ru
- Сайт: https://tagras.ru/
Дата последнего обновления: 24.09.2020