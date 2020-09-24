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ООО ТаграС-Холдинг

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Холдинг «ТАГРАС» — российская компания, предоставляющая полный комплекс нефтесервисных услуг по обустройству и развитию инфраструктуры нефтяной и газовой промышленности.

Холдинг объединяет 11 дивизионов с общей численностью около 100 предприятий.

Руководитель — Назипов Ленар Лимович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, Гагарина, д. 10
  • Телефон: (8553) 31-46-0
  • Email: callcenter@tagras.ru
  • Сайт: https://tagras.ru/

Дата последнего обновления: 24.09.2020


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